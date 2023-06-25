Кому в Тюмени платят больше 100 тысяч рублей в месяц?

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Начальнику участка с высшим образованием и опытом работы не менее трех лет в Тюменской области готовы платить 180-250 тысяч рублей. Правда, работать предстоит вахтовым методом. Трактористам и машинистам со стажем 3 года обещают зарплату до 210 тысяч рублей, бурильщикам — 95-121 тысячу рублей.
Машинистам-крановщикам готовы платить ежемесячно 120-140 тысяч рублей, начальнику службы в промышленности — более 110 тысяч рублей. Монтажникам-высотникам с опытом работы не менее 1 года — порядка 100 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что у тюменских врачей средний размер заработной платы составляет 111 тысяч рублей. По данному показателю Тюменская область находится на третьем месте среди регионов УрФО.