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Кому в Тюмени платят больше 100 тысяч рублей в месяц?

25 июня 2023, 11:59
Фото: 1MI

Тюменцам назвали вакансии с зарплатой больше 100 тысяч рублей в месяц

В Тюменской области опубликован перечень самых высокооплачиваемых вакансий июня. Более 100 тысяч рублей работодатели готовы платить директорам по производству, начальникам участка, машинистам и бурильщикам.
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Тюмень

Начальнику участка с высшим образованием и опытом работы не менее трех лет в Тюменской области готовы платить 180-250 тысяч рублей. Правда, работать предстоит вахтовым методом. Трактористам и машинистам со стажем 3 года обещают зарплату до 210 тысяч рублей, бурильщикам — 95-121 тысячу рублей.

Машинистам-крановщикам готовы платить ежемесячно 120-140 тысяч рублей, начальнику службы в промышленности — более 110 тысяч рублей. Монтажникам-высотникам с опытом работы не менее 1 года — порядка 100 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что у тюменских врачей средний размер заработной платы составляет 111 тысяч рублей. По данному показателю Тюменская область находится на третьем месте среди регионов УрФО.

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