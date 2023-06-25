Кому в Тюмени платят больше 100 тысяч рублей в месяц?

Начальнику участка с высшим образованием и опытом работы не менее трех лет в Тюменской области готовы платить 180-250 тысяч рублей. Правда, работать предстоит вахтовым методом. Трактористам и машинистам со стажем 3 года обещают зарплату до 210 тысяч рублей, бурильщикам — 95-121 тысячу рублей.