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Научный сотрудник РАНХиГС отметил повышение спроса на работников старше 50 лет

14 апреля 2023, 07:07
Фото: 1MI
По прогнозам экспертов, в 2023 году на отечественном рынке труда будут происходить кардинальные перемены, которые повлияют на кадровую политику большинства компаний. Специалисты сферы занятости прогнозируют, что работодатели активнее начнут рассматривать кандидатуры соискателей старше 50 лет.

Президентская академия (РАНХиГС), участвуя в реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», запускает для россиян старше 50 лет курсы повышения квалификации и программы переобучения. Как сообщает newsnn.ru, получить дополнительное образование могут трудоспособные люди со всей России.

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок подчеркивает, что интерес к специалистам предпенсионного возраста формируется у кадровиков не просто так. Менеджеры по найму персонала учитывают такие качества работников старше 50 лет, как большой жизненный опыт, коммуникабельность и мудрость в построении отношений с руководством, рядовыми сотрудниками, коллективом в целом и представителями сторонних организаций. При этом для людей зрелого возраста не свойственны высокие зарплатные ожидания, в отличие от их более молодых коллег. Эти трудовые единицы способны объективно оценивать свои знания и навыки, они не будут саботировать спорные решения руководства и склонны идти на компромисс в случае разногласий. Обычно они уже обладают как исполнительскими, так и организаторскими качествами. Работники старше 50 лет могут стать наставниками для только устроившихся на работу специалистов, а также выступить связующим звеном между начальством и рядовыми сотрудниками.

Данная категория россиян, ищущих работу, предпочитает осваивать такие программы, как «Менеджер по работе с маркетплейсами», «Управление персоналом и кадровое делопроизводство», «Специалист в сфере закупок», «Microsoft Office с нуля до продвинутого пользователя», «1С для начинающих».

РАНХиГС разработала для трудоспособного населения тысячу бесплатных обучающих программ. В каждом регионе комплекс программ, доступных для освоения, свой, так как он складывается в зависимости от спроса на локальном рынке труда. Обучаться можно как в очной форме, так и онлайн.

Для участия в федеральном проекте приглашаются матери в декрете и неработающие женщины с детьми-дошкольниками, лица старше 50 лет, безработные, молодые люди младше 35 лет без высшего или среднего специального образования, учащиеся и выпускники ссузов и вузов, прошедшие срочную военную службу россияне, находящиеся под риском потери работы специалисты и прочие социально уязвимые группы населения.

Детали обучения по программам РАНХиГС расписаны на сайте. Также важная информация размещена на площадках «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram. Получить консультацию можно от сотрудников call-центра проекта по телефону 8 (804) 700-07-70 и электронной почте [email protected].

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