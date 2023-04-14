Научный сотрудник РАНХиГС отметил повышение спроса на работников старше 50 лет

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 07:07
Президентская академия (РАНХиГС), участвуя в реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», запускает для россиян старше 50 лет курсы повышения квалификации и программы переобучения. Как сообщает newsnn.ru, получить дополнительное образование могут трудоспособные люди со всей России.
Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок подчеркивает, что интерес к специалистам предпенсионного возраста формируется у кадровиков не просто так. Менеджеры по найму персонала учитывают такие качества работников старше 50 лет, как большой жизненный опыт, коммуникабельность и мудрость в построении отношений с руководством, рядовыми сотрудниками, коллективом в целом и представителями сторонних организаций. При этом для людей зрелого возраста не свойственны высокие зарплатные ожидания, в отличие от их более молодых коллег. Эти трудовые единицы способны объективно оценивать свои знания и навыки, они не будут саботировать спорные решения руководства и склонны идти на компромисс в случае разногласий. Обычно они уже обладают как исполнительскими, так и организаторскими качествами. Работники старше 50 лет могут стать наставниками для только устроившихся на работу специалистов, а также выступить связующим звеном между начальством и рядовыми сотрудниками.
Данная категория россиян, ищущих работу, предпочитает осваивать такие программы, как «Менеджер по работе с маркетплейсами», «Управление персоналом и кадровое делопроизводство», «Специалист в сфере закупок», «Microsoft Office с нуля до продвинутого пользователя», «1С для начинающих».
РАНХиГС разработала для трудоспособного населения тысячу бесплатных обучающих программ. В каждом регионе комплекс программ, доступных для освоения, свой, так как он складывается в зависимости от спроса на локальном рынке труда. Обучаться можно как в очной форме, так и онлайн.
Для участия в федеральном проекте приглашаются матери в декрете и неработающие женщины с детьми-дошкольниками, лица старше 50 лет, безработные, молодые люди младше 35 лет без высшего или среднего специального образования, учащиеся и выпускники ссузов и вузов, прошедшие срочную военную службу россияне, находящиеся под риском потери работы специалисты и прочие социально уязвимые группы населения.
Детали обучения по программам РАНХиГС расписаны на сайте. Также важная информация размещена на площадках «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram. Получить консультацию можно от сотрудников call-центра проекта по телефону 8 (804) 700-07-70 и электронной почте [email protected].