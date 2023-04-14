Научный сотрудник РАНХиГС отметил повышение спроса на работников старше 50 лет

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок подчеркивает, что интерес к специалистам предпенсионного возраста формируется у кадровиков не просто так. Менеджеры по найму персонала учитывают такие качества работников старше 50 лет, как большой жизненный опыт, коммуникабельность и мудрость в построении отношений с руководством, рядовыми сотрудниками, коллективом в целом и представителями сторонних организаций. При этом для людей зрелого возраста не свойственны высокие зарплатные ожидания, в отличие от их более молодых коллег. Эти трудовые единицы способны объективно оценивать свои знания и навыки, они не будут саботировать спорные решения руководства и склонны идти на компромисс в случае разногласий. Обычно они уже обладают как исполнительскими, так и организаторскими качествами. Работники старше 50 лет могут стать наставниками для только устроившихся на работу специалистов, а также выступить связующим звеном между начальством и рядовыми сотрудниками.