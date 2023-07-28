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Фермеры загрязняют землю в Тюменской области

28 июля 2023, 08:56
Фото: 1MI
Тюменские животноводы складировали отходы со своих ферм на земельном участке.

Тюменские фермеры загрязнили территорию площадью более 260 тысяч квадратных метров. На этом участке они складировали отходы животноводческих хозяйств. Самое крупное нарушение инспекторами Россельхознадзора было выявлено в текущем месяце в Тюменском районе, рассказали на сайте ведомства.

Собственникам участков объявлены предостережения о недопустимости нарушения требований, установленных земельным законодательством.

Ранее «Наш город» писал, что на 9 км Велижанского тракта проводятся работы по рекультивации земельного участка со свалкой.

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#Елена Чебоксарова#Земля#Земельный участок#Земельное законодательство#Загрязнение почвы#Тюменский район#Новости тюмени
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