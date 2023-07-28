Фермеры загрязняют землю в Тюменской области

Тюменские фермеры загрязнили территорию площадью более 260 тысяч квадратных метров. На этом участке они складировали отходы животноводческих хозяйств. Самое крупное нарушение инспекторами Россельхознадзора было выявлено в текущем месяце в Тюменском районе, рассказали на сайте ведомства.