Фермеры загрязняют землю в Тюменской области

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Тюменские фермеры загрязнили территорию площадью более 260 тысяч квадратных метров. На этом участке они складировали отходы животноводческих хозяйств. Самое крупное нарушение инспекторами Россельхознадзора было выявлено в текущем месяце в Тюменском районе, рассказали на сайте ведомства.
Собственникам участков объявлены предостережения о недопустимости нарушения требований, установленных земельным законодательством.
Ранее «Наш город» писал, что на 9 км Велижанского тракта проводятся работы по рекультивации земельного участка со свалкой.