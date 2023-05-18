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Тюменцам рассказали, когда завершится рекультивация земельного участка со свалкой

18 мая 2023, 15:21
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Рекультивация земельного участка со свалкой отходов завершится к концу года в Тюмени

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова и губернатор Александр Моор проинспектировали ход работ по рекультивации земельного участка со свалкой отходов на 9 км Велижанского тракта, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ведомстве добавили, что работы по рекультивации на площади более 42 гектаров проводятся, в соответствии с графиком. Шестислойный рекультивационный экран во многом создаётся с помощью современных материалов (геомембраны, нетканого текстиля и других).

Ранее «Наш город» писал, что Светлана Радионова приехала в Тюменскую область на пресс-конференцию, о чем сегодня сообщила в своём telegram-канале. В комментариях к посту тюменцы пожаловались на главную проблему в регионе, связанную с природными пожарами.

 

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#Экология#Елена Чебоксарова#Защита природы#Росприроднадзор#Общество#Новости тюмени#Александр Моор
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