Тюменцам рассказали, когда завершится рекультивация земельного участка со свалкой

Ранее «Наш город» писал, что Светлана Радионова приехала в Тюменскую область на пресс-конференцию, о чем сегодня сообщила в своём telegram-канале. В комментариях к посту тюменцы пожаловались на главную проблему в регионе, связанную с природными пожарами.