Тюменцам рассказали, когда завершится рекультивация земельного участка со свалкой

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
В ведомстве добавили, что работы по рекультивации на площади более 42 гектаров проводятся, в соответствии с графиком. Шестислойный рекультивационный экран во многом создаётся с помощью современных материалов (геомембраны, нетканого текстиля и других).
Ранее «Наш город» писал, что Светлана Радионова приехала в Тюменскую область на пресс-конференцию, о чем сегодня сообщила в своём telegram-канале. В комментариях к посту тюменцы пожаловались на главную проблему в регионе, связанную с природными пожарами.