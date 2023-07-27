nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Изображение материала

В Тюмень придет жара и резко усилится ветер

27 июля 2023, 10:32
Фото: 1MI
В пятницу днем, 28 июля, в областной столице ожидаются неблагоприятные погодные условия.

По данным Гисметео, с 14 до 17 часов в городе резко усилится ветер. Его порывы могут составить 11-12 метров в секунду. В Тюменском районе возможен небольшой дождь и до 15 м/с. При этом погода будет ясной, температура воздуха повысится до + 29 градусов.

Сильный ветер с порывами до 10 м/с ожидается и в субботу. Влажность воздуха постепенно снизится до 50%, осадков в городе не ожидается. До конца недели в областную стлицу вернётся жара, днём до + 30 градусов (без осадков).

Ранее синоптики прогнозировали в пятницу дожди и до 1 мм осадков и до + 26 градусов. Об этом сообщал «Наш город».

В Тюмени ураганный ветер выбил двери в магазине
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени
Подпишитесь
«Танцы, ЛЮБЭ, драки и фейерверк»: как в Тюмени отпразднуют 437-летие города
Вчера, 12:02
Тюменцы подписывают петицию против строительства студенческого кампуса
Сегодня, 08:16
«Оставить или выдворить?»: нужны ли мигранты в Тюменской области?
Сегодня, 07:17
«Компании банкротятся, а они богатеют»: тюменский холдинг ARSIB увеличивает доходы
Сегодня, 08:46
Запретная любовь: тюменского следователя застали в объятиях смотрящего
Сегодня, 07:04
Артиллеристы из Тюмени уничтожили пункт управления ВСУ на Украине (видео)
Сегодня, 08:13