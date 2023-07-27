В Тюмень придет жара и резко усилится ветер

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
По данным Гисметео, с 14 до 17 часов в городе резко усилится ветер. Его порывы могут составить 11-12 метров в секунду. В Тюменском районе возможен небольшой дождь и до 15 м/с. При этом погода будет ясной, температура воздуха повысится до + 29 градусов.
Сильный ветер с порывами до 10 м/с ожидается и в субботу. Влажность воздуха постепенно снизится до 50%, осадков в городе не ожидается. До конца недели в областную стлицу вернётся жара, днём до + 30 градусов (без осадков).
Ранее синоптики прогнозировали в пятницу дожди и до 1 мм осадков и до + 26 градусов. Об этом сообщал «Наш город».