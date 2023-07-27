В Тюмень придет жара и резко усилится ветер

По данным Гисметео, с 14 до 17 часов в городе резко усилится ветер. Его порывы могут составить 11-12 метров в секунду. В Тюменском районе возможен небольшой дождь и до 15 м/с. При этом погода будет ясной, температура воздуха повысится до + 29 градусов.