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В Тюмени усилится ветер и снова придут дожди

26 июля 2023, 10:59
Фото: 1MI
В областную столицу возвращается пасмурная погода.

По данным Гисметео, 27 и 28 июля в Тюмени ожидается небольшой дождь. В четверг осадки возможны утром, днём скорость ветра повысится до 4 — 9 метров в секунду. Влажность снизится до 50%.

В пятницу южный ветер принесёт в город облака и до 1 мм осадков. Температура воздуха составит + 26 градусов. С 17 до 20 часов возможны порывы до 10 — 11 метров в секунду.

В выходные дни синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры до + 27, погода будет ясной.

Ранее «Наш город» сообщал, что многие тюменцы планируют свой отпуск ближе к бархатному сезону, когда погода становится более комфортной, а море теплее. Между тем стоимость путевок в этом году подорожала почти на 30%.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени
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