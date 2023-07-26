В Тюмени усилится ветер и снова придут дожди

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
По данным Гисметео, 27 и 28 июля в Тюмени ожидается небольшой дождь. В четверг осадки возможны утром, днём скорость ветра повысится до 4 — 9 метров в секунду. Влажность снизится до 50%.
В пятницу южный ветер принесёт в город облака и до 1 мм осадков. Температура воздуха составит + 26 градусов. С 17 до 20 часов возможны порывы до 10 — 11 метров в секунду.
В выходные дни синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры до + 27, погода будет ясной.
Ранее «Наш город» сообщал, что многие тюменцы планируют свой отпуск ближе к бархатному сезону, когда погода становится более комфортной, а море теплее. Между тем стоимость путевок в этом году подорожала почти на 30%.