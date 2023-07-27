В Тобольске уже неделю ищут 43-летнего мужчину

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Мужчина проживает в Тобольске, 18 июля он ушел из дома и не вернулся. Известно, что Владимир был одет в тёмно-синий спортивный костюм, красную футболку, чёрные кроссовки. На голове бейсболка. На вид мужчине 40 лет, его рост 168 сантиметров, он худощавого телосложения. Глаза карие.
Если вы его видели, позвоните в полицию (МО «Тобольский») по телефону 8 (3456) 25-23-70, сообщили в ПО «Белая Сова».
Сегодня стало известно о гибели пропавшего 31-летнего тюменца. Мужчину разыскивали с февраля прошлого года. Его ориентировку размещали даже в эзотерическом паблике социальной сети ВК. Тогда тарологи сообщили, что его нет в живых.