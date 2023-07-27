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В Тобольске уже неделю ищут 43-летнего мужчину

27 июля 2023, 10:47
Фото: 1MI
Родственники и волонтёры ищут пропавшего без вести Владимира Байдимирова, 1979 года рождения.

Мужчина проживает в Тобольске, 18 июля он ушел из дома и не вернулся. Известно, что Владимир был одет в тёмно-синий спортивный костюм, красную футболку, чёрные кроссовки. На голове бейсболка. На вид мужчине 40 лет, его рост 168 сантиметров, он худощавого телосложения. Глаза карие.

Если вы его видели, позвоните в полицию (МО «Тобольский») по телефону 8 (3456) 25-23-70, сообщили в ПО «Белая Сова».

Сегодня стало известно о гибели пропавшего 31-летнего тюменца. Мужчину разыскивали с февраля прошлого года. Его ориентировку размещали даже в эзотерическом паблике социальной сети ВК. Тогда тарологи сообщили, что его нет в живых.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Поиск человека
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