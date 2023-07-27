В Тобольске уже неделю ищут 43-летнего мужчину

Мужчина проживает в Тобольске, 18 июля он ушел из дома и не вернулся. Известно, что Владимир был одет в тёмно-синий спортивный костюм, красную футболку, чёрные кроссовки. На голове бейсболка. На вид мужчине 40 лет, его рост 168 сантиметров, он худощавого телосложения. Глаза карие.