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Экстрасенсы пытались разгадать обстоятельства загадочной смерти 39-летнего тюменца

1 мая 2023, 07:30
Фото: gadanie-da.ru

Разгадать обстоятельства загадочной смерти 39-летнего тюменца пытались экстрасенсы

Участники шоу «Битва Экстрасенсов. Сильнейшие» в новом выпуске пытались разгадать причины смерти 39-летнего Сергея из Тюмени.
Сюжет
Тюмень

Мужчина переехал с семьей в небольшой поселок в Краснодарском крае Осиповку несколько назад. Но внезапно скончался. Его смерть показалась супруге Александре загадочной.

«Он ушел в один из вечеров в гости к друзьям. Когда он вернулся от них — мы не заметили. Услышали только то, как на верхнем этаже дома будто упал на пол мешок с цементом. Прибежали и увидели на полу лежащего Сергея. Он задыхался», — рассказывают родные мужчины.

Супруга вспоминает, что мужа удалось привести в чувство. В этот же день его госпитализировали в больницу, поставили диагноз — черепно-мозговая травма. А через неделю семье позвонили из больницы и сообщили, что Сергей скончался.

Семья находилась в шоковом состоянии — у Сергея никогда не было проблем со здоровьем, именно поэтому его смерть натолкнула и мысли о том, что «все не так просто». 

Крое того, с того момента, как он умер Александра в ночное время слышит в доме грохот, голос погибшего супруга. Она даже чувствует, как он ее касается и пытается с ней говорить. Жена умершего уверена, что он застрял между двумя мирами и не может найти покой

Участники шоу пытались разобраться в загадочной смерти Сергея и найти ответы на все интересующие их вопросы. Удалось им это или нет — можно узнать новом выпуске шоу «Битва Экстрасенсов. Сильнейшие».

Ранее «Наш Город» писал, что известный стилист Влад Лисовец назвал Тюмень городом, в котором приятно жить. Областную столицу знаток моды посетил в минувшие выходные дни.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Шоу#Реалити-шоу#Тюмень#Тюменская область
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