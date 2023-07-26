Строительство новой школы затягивается в Тюменской области

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
С такой жалобой обратились местные жители к губернатору Александру Моору на его личной странице Вконтакте.
«А можно школу-сад в п. Московский сдать по ранее запланированному графику? Нам новую школу обещали построить к сентябрю 2021 года», — поинтересовалась Мария Р.
«А почему сроки сдачи школы в поселке Московский сдвигаются? 2021… теперь уже 2025????? Это же не форс-мажор?» — написала губернатору Татьяна С.
В ГУС ТО местным жителям ответили, что образовательное учреждение с дошкольным отделением в Тюменском районе будет построено до 2 июля 2025 года.
Однако местные жители обеспокоены тем, что сроки строительства опять перенесут и детям придётся продолжать учиться в переполненной школе.
Жители поселка Московский ожидали завершения строительства учебного заведения не позднее 2024 года. Однако зимой 2023 года люди узнали, что сроки ввода в эксплуатацию новой школы перенесены.
Ранее «Наш город» писал, что к 1 сентября в микрорайоне Тура откроют самую большую школу в областной столице. Она примет 1,5 тысячи учеников.