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Строительство новой школы затягивается в Тюменской области

26 июля 2023, 15:56
Фото: telegram-канала Александра Моора
В посёлке Московский сроки строительства новой школы постоянно сдвигаются, а в старой уже нет мест.

С такой жалобой обратились местные жители к губернатору Александру Моору на его личной странице Вконтакте.

«А можно школу-сад в п. Московский сдать по ранее запланированному графику? Нам новую школу обещали построить к сентябрю 2021 года», — поинтересовалась Мария Р.
«А почему сроки сдачи школы в поселке Московский сдвигаются? 2021… теперь уже 2025????? Это же не форс-мажор?» — написала губернатору Татьяна С.

В ГУС ТО местным жителям ответили, что образовательное учреждение с дошкольным отделением в Тюменском районе будет построено до 2 июля 2025 года.

Однако местные жители обеспокоены тем, что сроки строительства опять перенесут и детям придётся продолжать учиться в переполненной школе.

Жители поселка Московский ожидали завершения строительства учебного заведения не позднее 2024 года. Однако зимой 2023 года люди узнали, что сроки ввода в эксплуатацию новой школы перенесены.

Ранее «Наш город» писал, что к 1 сентября в микрорайоне Тура откроют самую большую школу в областной столице. Она примет 1,5 тысячи учеников.

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#Елена Чебоксарова#Школа#Московский#Тюменский район#Александр Моор#Общество#Тюменцы
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