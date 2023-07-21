В Тобольске дети ходят в школу и детский сад по тротуару с железной арматурой

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Тротуар разбит, и его никто не ремонтирует.
«Зодчество 4-го микрорайона. Между 2-м и 3-м домами располагается данное „произведение искусства“. Через эту дорогу дети ходят в школу, а малыши, которые только что научились ходить, в детский сад. Кричащая арматура так и просится вписаться кому-то через кожу», — сообщил подписчик паблика «Типичный Тобольск».
Горожане полагают, что эти блоки можно убрать за сутки.
«Было бы желание администрации, убрать все это можно быстро», — заметил тоболяк Дмитрий А.
Сегодня «Наш город» сообщал, что жители участка «Большое поле» деревни Падерина обратились к тюменским властям с требованием решить проблему с отсутствием дорог. Передвигаться здесь сложно даже внедорожникам.