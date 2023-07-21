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В Тобольске дети ходят в школу и детский сад по тротуару с железной арматурой

21 июля 2023, 11:46
Фото: 1MI
Школьники и малыши вынуждены ходить по пешеходной дорожке, на которой лежат бетонные блоки и железная арматура.
Фото: Скрин "Типичный Тобольск"

Тротуар разбит, и его никто не ремонтирует.

«Зодчество 4-го микрорайона. Между 2-м и 3-м домами располагается данное „произведение искусства“. Через эту дорогу дети ходят в школу, а малыши, которые только что научились ходить, в детский сад. Кричащая арматура так и просится вписаться кому-то через кожу», — сообщил подписчик паблика «Типичный Тобольск».

Горожане полагают, что эти блоки можно убрать за сутки.

«Было бы желание администрации, убрать все это можно быстро», — заметил тоболяк Дмитрий А.

Сегодня «Наш город» сообщал, что жители участка «Большое поле» деревни Падерина обратились к тюменским властям с требованием решить проблему с отсутствием дорог. Передвигаться здесь сложно даже внедорожникам.

«Носим с собой резиновые сапоги»: жители Падерина требуют от властей построить дорогу
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#Александр Мязин#Общество#Тротуары#Школьники#Работа
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