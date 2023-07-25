Скандальной тюменской стримерше «Жади» изменили меру пресечения

Напомним, что тюменке выдвинули обвинение после распространения видеозаписи, на которой она говорит своему сыну, что «убьет его и закопает», а также «кровь поганую хочет видеть». У женщины двое детей — одному мальчику 12 лет, другому — 4. Сейчас они находятся в реабилитационном центре и с ними работают психологи.