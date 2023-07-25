Скандальной тюменской стримерше «Жади» изменили меру пресечения

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Сегодня в суде адвокат стримерши «Жади» хотел оспорить избранную для женщины меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 сентября. Он считает, что при отсутствии судимости по ее статье за истязания возможен домашний арест.
«Постановление изменили, но домашнего ареста не дали. По доводам стороны защиты суд ничего не принял во внимание. И я полагаю, что это сделано из-за резонанса и из-за того, что дело на контроле стоит у Бастрыкина. Но судья в прошлый раз не учла, что в июле и августе по 31 дню, а потому „Жади“ будет находиться в СИЗО до 10 сентября», — рассказал «Нашему городу» собственный источник.
Заседание по делу стримерши будет проходить в закрытом формате, это связано с тем, что потерпевшими признаны дети.
Напомним, что тюменке выдвинули обвинение после распространения видеозаписи, на которой она говорит своему сыну, что «убьет его и закопает», а также «кровь поганую хочет видеть». У женщины двое детей — одному мальчику 12 лет, другому — 4. Сейчас они находятся в реабилитационном центре и с ними работают психологи.
Ранее «Наш город» рассказывал о деталях дела тюменки и о дальнейшей судьбе ее детей, ведь стримершу до сих пор не лишили родительских прав.