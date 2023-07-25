nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Изображение материала

Скандальной тюменской стримерше «Жади» изменили меру пресечения

25 июля 2023, 10:31
Фото: Объединенная пресс-служба судов Тюменской области

Скандальной тюменской стримерше «Жади» изменили меру пресечения

Адвокат женщины просил отправить ее под домашний арест.
Сюжет
Суд

Сегодня в суде адвокат стримерши «Жади» хотел оспорить избранную для женщины меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 сентября. Он считает, что при отсутствии судимости по ее статье за истязания возможен домашний арест.

«Постановление изменили, но домашнего ареста не дали. По доводам стороны защиты суд ничего не принял во внимание. И я полагаю, что это сделано из-за резонанса и из-за того, что дело на контроле стоит у Бастрыкина. Но судья в прошлый раз не учла, что в июле и августе по 31 дню, а потому „Жади“ будет находиться в СИЗО до 10 сентября», — рассказал «Нашему городу» собственный источник.

Заседание по делу стримерши будет проходить в закрытом формате, это связано с тем, что потерпевшими признаны дети.

Напомним, что тюменке выдвинули обвинение после распространения видеозаписи, на которой она говорит своему сыну, что «убьет его и закопает», а также «кровь поганую хочет видеть». У женщины двое детей — одному мальчику 12 лет, другому — 4. Сейчас они находятся в реабилитационном центре и с ними работают психологи.

«Шоу или насилие»: на самом ли деле тюменская стримерша «Жади» избила сына
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» рассказывал о деталях дела тюменки и о дальнейшей судьбе ее детей, ведь стримершу до сих пор не лишили родительских прав.

Читайте также:
«Следствие затянулось»: фигуранты «Тюменского дела» год проведут в СИЗО«30 тысяч за удар»: тюменского пенсионера хотят оштрафовать за избиение полицейскогоЗа пощечину чужому ребенку тюменке назначили 100 часов обязательных работ
#Алиса Вернер#Суд#Новости тюмени#Происшествия#Тюменцы#Тюменская область
Подпишитесь
«Полицейский беспредел?»: как в Тюменской области рассматривают дела против силовиков
Сегодня, 09:53
«Мистика или психология»: почему тюменцы готовы отдавать деньги тарологам
Сегодня, 06:54
Нужны стрелки и разведчики за 32 тыс руб: тюменцам предлагают стать военными
Сегодня, 11:56
Кандидат в губернаторы Тюменской области Пискайкин рассказал о своей судимости
Сегодня, 05:31
«Лайфхак от недовольных»: тюменская УК заблокировала жителей своего дома
Сегодня, 07:40
В СВО погиб 26-летний старший лейтенант из Тюменской области
Сегодня, 06:23