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Осужденного за убийство брата тюменского замгубернатора досрочно выпустят из колонии

25 июля 2023, 10:43
Фото: 1MI
Антону Вахрину, брату замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, смягчили приговор.

Данное решение вынес Кунгурский городской суд. Его обвинили в убийстве 36-летней подруги. Всё произошло ещё в 2017 году, работницу АЗС застрелили.

По данным «РБК-Пермь», женщина была подругой Антона Вахрина. После убийства её тело расчленили. Ожидается, что мужчину освободят из исправительной колонии и переведут на принудительные работы.

Ранее «Наш город» отмечал, что тюменские адвокаты жалуются на пытки заключенных. Они уверены, что этот вопрос в регионе стоит крайне остро.

Суд отказал тюменским следователям в заочном аресте адвоката Бережного
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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Дела судебные#Уголовные дела
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