Осужденного за убийство брата тюменского замгубернатора досрочно выпустят из колонии

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Данное решение вынес Кунгурский городской суд. Его обвинили в убийстве 36-летней подруги. Всё произошло ещё в 2017 году, работницу АЗС застрелили.
По данным «РБК-Пермь», женщина была подругой Антона Вахрина. После убийства её тело расчленили. Ожидается, что мужчину освободят из исправительной колонии и переведут на принудительные работы.
Ранее «Наш город» отмечал, что тюменские адвокаты жалуются на пытки заключенных. Они уверены, что этот вопрос в регионе стоит крайне остро.