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Депутаты и Почетные граждане возложили цветы в честь Дня города

25 июля 2023, 10:29
Фото: nashgorod.ru
Торжественные церемонии состоялись на самой высокой точке города — стрелке Тюменского мыса на Исторической площади, Текутьевском бульваре возле памятника Почетному гражданину Тюмени, городскому голове Андрею Ивановичу Текутьеву и в сквере Николая Машарова возле стелы «Город трудовой доблести».

В возложении приняли участие председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный, глава города Руслан Кухарук, депутаты Тюменской городской Думы Степан Киричук и Альбина Селезнева, Почетные граждане города Тюмени Валентина Кобзева, Владимир Чебоксаров, Вадим Шитов.

Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный подчеркнул, что день рождения областной столицы — знаковая дата, объединяющая всех горожан, которая связана с героической историей Тюмени.

Стела «Город трудовой доблести» напоминает, что наши земляки самоотверженно трудились на заводах, производили необходимую военную продукцию, встречали в госпиталях раненых бойцов и согревали их в годы Великой Отечественной войны. Особенно важна эта героическая память сегодня, когда тюменцы вместе с бойцами из других регионов защищают нашу страну, — сказал Евгений Заболотный.

Официальное празднование 437-й годовщины со дня основания Тюмени состоится 29 июля.

#Анастасия Имамахметова#Евгений Заболотный#День города#Депутаты#Почетные граждане#Тюменская область
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