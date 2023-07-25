Депутаты и Почетные граждане возложили цветы в честь Дня города

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В возложении приняли участие председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный, глава города Руслан Кухарук, депутаты Тюменской городской Думы Степан Киричук и Альбина Селезнева, Почетные граждане города Тюмени Валентина Кобзева, Владимир Чебоксаров, Вадим Шитов.
Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный подчеркнул, что день рождения областной столицы — знаковая дата, объединяющая всех горожан, которая связана с героической историей Тюмени.
Стела «Город трудовой доблести» напоминает, что наши земляки самоотверженно трудились на заводах, производили необходимую военную продукцию, встречали в госпиталях раненых бойцов и согревали их в годы Великой Отечественной войны. Особенно важна эта героическая память сегодня, когда тюменцы вместе с бойцами из других регионов защищают нашу страну, — сказал Евгений Заболотный.
Официальное празднование 437-й годовщины со дня основания Тюмени состоится 29 июля.