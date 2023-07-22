Сотни тюменецев очистили берег обмелевшей Туры на субботнике ко Дню города

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Сегодня все участники мероприятия занимались очисткой берега Туры в районе моста Челюскинцев, из-за обмеления которой со стороны Набережной уже были заметны тяжелые бревна. Их пришлось вытаскивать из воды веревками, поскольку спецтехника на данный участок пробраться не смогла Потребовалось привлечь мужскую силу: молодые люди распиливали намокшие бревна и несли их на площадку до погрузчика.
За несколько часов проведения субботника на территории было собрано более 50 кубических метров мусора, который вывезли на свалку 5 самосвалов.
В градминистрации добавили, что содержание акватории водного объекта не входит в их полномочия: подобные мероприятия проводятся лишь в рамках общегородскогого субботника.
Ранее «Наш город» писал, что 21 и 22 июля тюменцы смогут привести в порядок улицы, сквере и собственные дворы.