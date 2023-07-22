Сотни тюменецев очистили берег обмелевшей Туры на субботнике ко Дню города

Сегодня все участники мероприятия занимались очисткой берега Туры в районе моста Челюскинцев, из-за обмеления которой со стороны Набережной уже были заметны тяжелые бревна. Их пришлось вытаскивать из воды веревками, поскольку спецтехника на данный участок пробраться не смогла Потребовалось привлечь мужскую силу: молодые люди распиливали намокшие бревна и несли их на площадку до погрузчика.