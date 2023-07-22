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Сотни тюменецев очистили берег обмелевшей Туры на субботнике ко Дню города

22 июля 2023, 14:34
Фото: 1MI
На традиционном субботнике в честь Дня города участвовали активные горожане, заместители Руслана Кухарука, представители горадминистрации и управ городского округа, сотрудники департаментов и дорожных организаций.
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Тюмень

Сегодня все участники мероприятия занимались очисткой берега Туры в районе моста Челюскинцев, из-за обмеления которой со стороны Набережной уже были заметны тяжелые бревна. Их пришлось вытаскивать из воды веревками, поскольку спецтехника на данный участок пробраться не смогла Потребовалось привлечь мужскую силу: молодые люди распиливали намокшие бревна и несли их на площадку до погрузчика.

За несколько часов проведения субботника на территории было собрано более 50 кубических метров мусора, который вывезли на свалку 5 самосвалов.

В градминистрации добавили, что содержание акватории водного объекта не входит в их полномочия: подобные мероприятия проводятся лишь в рамках общегородскогого субботника.

Ранее «Наш город» писал, что 21 и 22 июля тюменцы смогут привести в порядок улицы, сквере и собственные дворы.

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#Елена Чебоксарова#Субботник#Мероприятия#День города#Тюмень#Общество#Тюменцы
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