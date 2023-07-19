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Общегородской субботник пройдёт в Тюмени 21 и 22 июля

19 июля 2023, 09:37
Фото: 1MI
В эту пятницу и субботу в Калининском округе Тюмени состоится общегородской субботник.

В эти дни жители областной столицы смогут привести в порядок улицы, скверы, мусорные свалки и собственные дворы.

В пятницу субботник пройдёт с 14.00 до 17.00. Горадминистрация приглашает неравнодушных тюменцев на уборку лога в районе делового центра «Атриум» по адресу Перекопская, 19. Тюменцев просят приходить в рабочей одежде.

«Субботник — это посильный вклад в благоустройство Калининского округа. Чем больше жителей примет участие в уборке, тем меньше будет желающих сорить. Мы все — жители одного города, давайте сделаем так, чтобы он был чистым, комфортным и красивым!» — призывают тюменские власти.

Ранее «Наш город» писал, что после закрытия озера Андреевское тюменцы ищут новые места для купания и оставляют там после себя мусор.

Тюменцам напомнили о правилах сезонной уборки
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#Елена Чебоксарова#Субботник#Уборка#Уборка улиц#Мусор#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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