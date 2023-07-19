Общегородской субботник пройдёт в Тюмени 21 и 22 июля

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
В эти дни жители областной столицы смогут привести в порядок улицы, скверы, мусорные свалки и собственные дворы.
В пятницу субботник пройдёт с 14.00 до 17.00. Горадминистрация приглашает неравнодушных тюменцев на уборку лога в районе делового центра «Атриум» по адресу Перекопская, 19. Тюменцев просят приходить в рабочей одежде.
«Субботник — это посильный вклад в благоустройство Калининского округа. Чем больше жителей примет участие в уборке, тем меньше будет желающих сорить. Мы все — жители одного города, давайте сделаем так, чтобы он был чистым, комфортным и красивым!» — призывают тюменские власти.
Ранее «Наш город» писал, что после закрытия озера Андреевское тюменцы ищут новые места для купания и оставляют там после себя мусор.