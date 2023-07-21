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Ливень не помог: в Тюмени продолжает мелеть Тура

21 июля 2023, 04:58
Фото: nashgorod.ru
Ливневые дожди в Тюмени не оказали существенного влияния на уровень воды в Туре. За последние сутки он повысился всего на 4 сантиметра.
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Тюмень
Фото: nashgorod.ru

По данным гидропоста, сегодня уровень воды составляет -76 сантиметров над нулевой отметкой. Тремя днями ранее -78 сантиметров.

Еще в начале июня губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим повышенной готовности из-за снижения уровня воды в реке Туре. Органам РСЧС тогда было поручено организовать непрерывный мониторинг за гидрометеорологической и гидрологической обстановкой на Туре, принять меры по обеспечению поддержания необходимого уровня воды в реке.

Какие именно меры были приняты не сообщалось, однако несколько недель назад Тура в районе моста Мельникайте была перегорожена старыми баржами. Кто выстроил суда на реке и с какой целью неизвестно.

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Между тем, тюменцы высказывают свои предположения — для чего это сделано. Некоторые горожане уверены, что корабли выстроили поперек русла для поднятия уровня воды в районе забора воды для ТЭЦ-1.

«В противном случае, ТЭЦ не сможет охладиться и придется её остановить. Загрузили на корабли около 1250 тонн мешков с песком», — считают тюменцы.
«Их выставили на будущее, пока ещё есть возможность. В дальнейшем может быть, что уже не получится перегородить реку, а при снижении уровня воды баржи лягут на дно, тем самым преградят путь воде, проведут ещё какие-нибудь работы для создания плотины и, возможно, хоть как-то обезопасят ТЭЦ-1 от недостатка воды», — отмечают пользователи форума car72.
«С июня месяца энергетики на усиленный режим перешли в связи с низким уровнем воды. Проработано много сценариев. По этому не переживайте электричество и тепло будет. А баржи — да. Для создания плотины и в случаи чего утопить», — уверены тюменцы.
Фото: car72

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские специалисты уверены в том, что обмеление тюменских рек — это следствие дефицита осадков (малоснежной зимы и жаркого лета). При этом мнение о том, что в обмелении виноваты Китая и Казахстана, берущие воду из Иртыша, является неверным.

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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Обмеление#Река Тура
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