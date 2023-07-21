Ливень не помог: в Тюмени продолжает мелеть Тура

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские специалисты уверены в том, что обмеление тюменских рек — это следствие дефицита осадков (малоснежной зимы и жаркого лета). При этом мнение о том, что в обмелении виноваты Китая и Казахстана, берущие воду из Иртыша, является неверным.