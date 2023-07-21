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«Родители водили детей по проезжей части»: тюменка попросила построить в селе тротуар

21 июля 2023, 08:48
Фото: telegram-канал А. Моора
Тюменские власти отреагировали на заявление жительницы села Омутинское, которая просила построить тротуар.
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Дети

В марте женщина была на личном приеме у Александра Моора, где рассказала, что на улице Зятькова родителям приходится водить малышей в детский сад по проезжей части с оживленным движением и слабым освещением.

Глава региона сообщил, что во время рабочей поездки в село Омутинское он первым делом проверил, как идёт строительство тротуара на Зятькова. По его словам, жительница, обратившаяся с жалобой, довольна качеством ремонта.

Работы по возведению тротуара закончатся в сентябре, дорога станет безопасной, заверил Моор в своём telegram-канале.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы жаловались на отсутствие тротуара на участке от Тимофея Чаркова, 28 до дома N 10.

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#Елена Чебоксарова#Тротуар#Дети#Омутинское#Жалоба#Александр Моор#Тюменцы
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