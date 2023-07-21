«Родители водили детей по проезжей части»: тюменка попросила построить в селе тротуар

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В марте женщина была на личном приеме у Александра Моора, где рассказала, что на улице Зятькова родителям приходится водить малышей в детский сад по проезжей части с оживленным движением и слабым освещением.
Глава региона сообщил, что во время рабочей поездки в село Омутинское он первым делом проверил, как идёт строительство тротуара на Зятькова. По его словам, жительница, обратившаяся с жалобой, довольна качеством ремонта.
Работы по возведению тротуара закончатся в сентябре, дорога станет безопасной, заверил Моор в своём telegram-канале.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы жаловались на отсутствие тротуара на участке от Тимофея Чаркова, 28 до дома N 10.