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Жители Тюмени хотят тротуар на улице Тимофея Чаркова. Фото

5 апреля 2023, 16:16
Фото: скрин "ЧС Тюмень"
Тюменцы обращают внимание на отсутствие тротуаров на промежутке улиц от Тимофея Чаркова, 28 (остановки Муромская), до дома № 10. Здесь расположены производственные помещения и офисы, людям трудно передвигаться пешком, сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

При этом дорога для автомобилей сделана хорошо.

«Отсутствует тротуар для движения пешеходов. На данном отрезке дороги находится большое количество производственных баз и организаций с большим количеством работников. Летом кругом стоит пыль, осенью и весной приходится пробираться по грязи, зимой большие сугробы», - сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Ранее «Наш город» сообщал, что на улице Ленина до 1 мая будут идти ремонтные работы от музея «Городская дума» до Перекопской.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#Погода в Тюмени#ГИБДД#Бизнес
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