Жители Тюмени хотят тротуар на улице Тимофея Чаркова. Фото

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
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При этом дорога для автомобилей сделана хорошо.
«Отсутствует тротуар для движения пешеходов. На данном отрезке дороги находится большое количество производственных баз и организаций с большим количеством работников. Летом кругом стоит пыль, осенью и весной приходится пробираться по грязи, зимой большие сугробы», - сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что на улице Ленина до 1 мая будут идти ремонтные работы от музея «Городская дума» до Перекопской.