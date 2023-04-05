Жители Тюмени хотят тротуар на улице Тимофея Чаркова. Фото

Тюменцы обращают внимание на отсутствие тротуаров на промежутке улиц от Тимофея Чаркова, 28 (остановки Муромская), до дома № 10. Здесь расположены производственные помещения и офисы, людям трудно передвигаться пешком, сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

При этом дорога для автомобилей сделана хорошо. «Отсутствует тротуар для движения пешеходов. На данном отрезке дороги находится большое количество производственных баз и организаций с большим количеством работников. Летом кругом стоит пыль, осенью и весной приходится пробираться по грязи, зимой большие сугробы», - сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень». Ранее «Наш город» сообщал, что на улице Ленина до 1 мая будут идти ремонтные работы от музея «Городская дума» до Перекопской. Подробности ремонта дороги на Ленина в Тюмени: ищут культурный слой и садят деревья Узнать подробнее