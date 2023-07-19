«Полураздетый, харкался кровью»: тюменцы обнаружили на дороге пострадавшего парня

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
«Заезжая на мост Мельникайтес улицы 30 лет Победы, мы увидели молодого человеа, который лежал на дороге, рядом с ним были девушка и парень. Лицо опухшее, в крови, встать не может, полураздетый, на вид лет 20, кровью харкается», — рассказала тюменка.
По словам девушки, ее муж выскочил из такси и помог пострадавшему. Свидетели рассказали ей, что парня сбила машина и скрылась.
Правда, в комментариях эту информацию опровергли и сообщили, что автомобиль не скрылся. Напротив, пострадавшим оказался не пешеход, а водитель, и конфликт произошёл под Пермяковским мостом.
«Я тоже видела парня, но поворот был на Пермяковский мост только. Парень вскочил с газона, побежал по проезжей части, машина остановилась, чтобы его пропустить.Он заскочил на капот, разбил все лобовое стекло кулаком и убежал дальше», — написали очевидцы.
О состоянии пострадавшего и причинах конфликта пока информации нет. Комментарии от пресс-службы департамента здравоохранения и УМВД по Тюменской области ожидаются.
Ранее «Наш город» писал, что в Нижнетавдинском районе нетрезвый водитель микроавтобуса слетел в кювет и получил травмы.