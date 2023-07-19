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«Полураздетый, харкался кровью»: тюменцы обнаружили на дороге пострадавшего парня

19 июля 2023, 02:48
Фото: 1MI
Очевидцы сообщили, что вчера около 20.15 стали свидетелями жуткой картины: молодой человек лет 20 в районе пермякрвского моста лежал на дороге в крови.
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ДТП
«Заезжая на мост Мельникайтес улицы 30 лет Победы, мы увидели молодого человеа, который лежал на дороге, рядом с ним были девушка и парень. Лицо опухшее, в крови, встать не может, полураздетый, на вид лет 20, кровью харкается», — рассказала тюменка.

По словам девушки, ее муж выскочил из такси и помог пострадавшему. Свидетели рассказали ей, что парня сбила машина и скрылась.

Правда, в комментариях эту информацию опровергли и сообщили, что автомобиль не скрылся. Напротив, пострадавшим оказался не пешеход, а водитель, и конфликт произошёл под Пермяковским мостом.

«Я тоже видела парня, но поворот был на Пермяковский мост только. Парень вскочил с газона, побежал по проезжей части, машина остановилась, чтобы его пропустить.Он заскочил на капот, разбил все лобовое стекло кулаком и убежал дальше», — написали очевидцы.

О состоянии пострадавшего и причинах конфликта пока информации нет. Комментарии от пресс-службы департамента здравоохранения и УМВД по Тюменской области ожидаются.

Ранее «Наш город» писал, что в Нижнетавдинском районе нетрезвый водитель микроавтобуса слетел в кювет и получил травмы.

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#ДТП#Пациенты#Елена Чебоксарова#Происшествия#Безопасность на дорогах#Общество#Тюменцы
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