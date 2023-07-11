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Хотела зайти в магазин: под Тюменью мотоциклист сбил беременную женщину с ребенком

11 июля 2023, 04:51
Фото: 1MI

Под Тюменью мотоциклист сбил беременную женщину с ребенком

Беременная женщина и ее 7-летний сын попали накануне вечером под колеса на дачном тракте под Тюменью мотоцикла Suzuki.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 11-м километре Салаирского тракта. По предварительным данным, 37-летняя тюменка с ребенком перебегали дорогу не по пешеходному переходу. По словам женщины, она ехала на дачу и по пути решила зайти в магазин.

У 27-летнего водителя мотоцикла, как выяснилось, прав на управление транспортным средством нет. В результате ДТП травмы получили три человека — женщина, ребенок и водитель мотоцикла. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне поздно вечером в Тюмени на окружной дороге был насмерть сбит 27-летний пешеход. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. За рулем автомобиля был водитель со стажем вождения 1 год.

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