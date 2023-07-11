Хотела зайти в магазин: под Тюменью мотоциклист сбил беременную женщину с ребенком

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 11-м километре Салаирского тракта. По предварительным данным, 37-летняя тюменка с ребенком перебегали дорогу не по пешеходному переходу. По словам женщины, она ехала на дачу и по пути решила зайти в магазин.