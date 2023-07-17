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На личные средства властей ЯНАО купили и отправили УАЗ в зону СВО

17 июля 2023, 13:54
Фото: Правительство ЯНАО
Это первый автомобиль из большой партии техники.

Первый УАЗ «Патриот», купленный на личные средства членов правительства и глав муниципалитетов ЯНАО, передали ямальским бойцам. Машина поможет в выполнении боевых задач составу 92-го саперного полка. Еще два УАЗа уже закуплены и направлены в Ростовскую область для передачи военнослужащим.

Как сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, сбор средств инициировал губернатор Дмитрий Артюхов. Он заявил о намерении членов регионального правительства перечислить свои месячные зарплаты на нужны участников спецоперации.

Эту идею поддержали главы ямальских городов и районов. Общая сумма собранных средств составила 32 миллиона 800 тысяч рублей. Деньги перечислены на счет региональной Ассоциации ветеранов боевых действий, члены которой закупят необходимое оборудование и обмундирование в соответствии с потребностями военнослужащих.

Средства, которые мы с командой правительства, глав муниципалитетов и сотрудников разных организаций Ямала собрали, пойдут в первую очередь на дооснащение бойцов «Росомахи», в том числе и тех, кто прикомандирован к частям ДНР. Все закупят и доставят активисты регионального отделения Ассоциации ветеранов боевых действий России. Знаю, что нашим бойцам и их родным сейчас очень непросто. Стараемся делать все возможное, чтобы улучшить условия службы. Верю в силу и победу наших воинов, — отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Необходимое оборудование поступит в батальоны «Росомаха», «Сибирь», «Кедр», 155-й бригады морской пехоты, 92-го саперного полка, радиологической и химической защиты.

#Анастасия Имамахметова#СВО#Дмитрий Артюхов#Военная техника#УАЗ#Тюменская область
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