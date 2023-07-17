На личные средства властей ЯНАО купили и отправили УАЗ в зону СВО

Первый УАЗ «Патриот», купленный на личные средства членов правительства и глав муниципалитетов ЯНАО, передали ямальским бойцам. Машина поможет в выполнении боевых задач составу 92-го саперного полка. Еще два УАЗа уже закуплены и направлены в Ростовскую область для передачи военнослужащим.