На личные средства властей ЯНАО купили и отправили УАЗ в зону СВО

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Первый УАЗ «Патриот», купленный на личные средства членов правительства и глав муниципалитетов ЯНАО, передали ямальским бойцам. Машина поможет в выполнении боевых задач составу 92-го саперного полка. Еще два УАЗа уже закуплены и направлены в Ростовскую область для передачи военнослужащим.
Как сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, сбор средств инициировал губернатор Дмитрий Артюхов. Он заявил о намерении членов регионального правительства перечислить свои месячные зарплаты на нужны участников спецоперации.
Эту идею поддержали главы ямальских городов и районов. Общая сумма собранных средств составила 32 миллиона 800 тысяч рублей. Деньги перечислены на счет региональной Ассоциации ветеранов боевых действий, члены которой закупят необходимое оборудование и обмундирование в соответствии с потребностями военнослужащих.
Средства, которые мы с командой правительства, глав муниципалитетов и сотрудников разных организаций Ямала собрали, пойдут в первую очередь на дооснащение бойцов «Росомахи», в том числе и тех, кто прикомандирован к частям ДНР. Все закупят и доставят активисты регионального отделения Ассоциации ветеранов боевых действий России. Знаю, что нашим бойцам и их родным сейчас очень непросто. Стараемся делать все возможное, чтобы улучшить условия службы. Верю в силу и победу наших воинов, — отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
Необходимое оборудование поступит в батальоны «Росомаха», «Сибирь», «Кедр», 155-й бригады морской пехоты, 92-го саперного полка, радиологической и химической защиты.