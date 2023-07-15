nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Изображение материала

Тюменцы должны заплатить более 1 миллиарда налогов до 17 июля

15 июля 2023, 14:53
Фото: 1MI
На сегодняшний день о доходах отчитались уже свыше 18 тысяч тюменцев.

Период оплаты НДФЛ завершится в понедельник, 17 июля. За каждый день просрочки платежа начисляются пени в размере 1/300 действующей ключевой ставки ЦБ РФ, предупредили на сайте регионального УФНС.

Налоги обязаны заплатить индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, граждане, продавшие недвижимость или автомобили раньше минимального срока владения.

Всего тюменцы до середины июля должны выплатить более одного миллиарда рублей, пишет издание «Вслух. ру».

Ранее «Наш город» писал, что тюменец уклонился от уплаты налогов на сумму 70 миллионов рублей.

Вслед за Блиновской на неуплату налогов проверят тоболячку Инстасамку
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Налоги#Предприниматели#Индивидуальные предприниматели#Общество#Тюменцы#Деньги
Подпишитесь
Последствия непогоды в Тюмени: выбитые стекла, обвал моста, потоп в квартирах
Вчера, 08:44
Топ самых дешевых квартир в аренду в Тюмени
Вчера, 10:54
В Тюмени шубы подорожали почти в два раза
Вчера, 07:14
Многодетный отец из Тобольска обманул родных и уехал на СВО
Вчера, 04:19
«Выела все»: в южных районах Тюменской области нашествие саранчи
Вчера, 06:49
«Все нужное — рядом»: в Тюмени строится жилой комплекс с полной инфраструктурой
Вчера, 11:26