Тюменцы должны заплатить более 1 миллиарда налогов до 17 июля

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Период оплаты НДФЛ завершится в понедельник, 17 июля. За каждый день просрочки платежа начисляются пени в размере 1/300 действующей ключевой ставки ЦБ РФ, предупредили на сайте регионального УФНС.
Налоги обязаны заплатить индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, граждане, продавшие недвижимость или автомобили раньше минимального срока владения.
Всего тюменцы до середины июля должны выплатить более одного миллиарда рублей, пишет издание «Вслух. ру».
Ранее «Наш город» писал, что тюменец уклонился от уплаты налогов на сумму 70 миллионов рублей.