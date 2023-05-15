Жителя Тюмени обвиняют в неуплате налогов на 70 млн рублей

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Организация осуществляла оптовую торговлю топливом и не заплатила НДС в период с 1 по 2 квартал 2019 года.
«По версии следствия, в период с января по сентябрь 2019 года организацией, возглавляемой обвиняемым, в налоговый орган были представлены заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по фиктивным операциям», - сообщили «Нашему городу в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Дело рассмотрит Калининский райсуд Тюмени.
"По ходатайству следователя судом наложен арест на счета обвиняемого", - сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что директора гостиницы «Славянская» осудили в Тобольске за неуплату налогов на 42 млн.