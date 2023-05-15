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Жителя Тюмени обвиняют в неуплате налогов на 70 млн рублей

15 мая 2023, 10:35

Тюменец не заплатил НДС на сумму в 70 млн рублей

Тюменская прокуратуры обвиняет 47-летнего жителя Тюмени в уклонении от уплаты налогов. В пресс-службе регионального ведомства сообщили «Нашему городу», что он не заплатил в бюджет 70 млн рублей.

Организация осуществляла оптовую торговлю топливом и не заплатила НДС в период с 1 по 2 квартал 2019 года.

«По версии следствия, в период с января по сентябрь 2019 года организацией, возглавляемой обвиняемым, в налоговый орган были представлены заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по фиктивным операциям», - сообщили «Нашему городу в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Дело рассмотрит Калининский райсуд Тюмени.

"По ходатайству следователя  судом наложен арест на  счета обвиняемого", - сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что директора гостиницы «Славянская» осудили в Тобольске за неуплату налогов на 42 млн.

Директора гостиницы «Славянская» осудили в Тобольске за неуплату налогов на 42 млн
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Бизнес#Александр Мязин
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