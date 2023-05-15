Жителя Тюмени обвиняют в неуплате налогов на 70 млн рублей

Тюменец не заплатил НДС на сумму в 70 млн рублей

Тюменская прокуратуры обвиняет 47-летнего жителя Тюмени в уклонении от уплаты налогов. В пресс-службе регионального ведомства сообщили «Нашему городу», что он не заплатил в бюджет 70 млн рублей.