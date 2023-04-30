Вслед за Блиновской на неуплату налогов проверят тоболячку Инстасамку

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
По данным тг-канала Mash, все вышеуказанные личности занесены в список инфоцыган, который подготовили в МВД России.
Ранее сообщалось, что главную инфорцыганку страны Елену Блиновскую на этой неделе задержали на границе с Белоруссией. Автору известного «Марафона желаний» предъявили обвинение в финансовых махинациях в размере миллиарда рублей. Суд отправил ее под домашний арест на два месяца.
Кроме того, ей запретили пользоваться интернетом и общаться со свидетелями по делу. Публиковать посты в соцсетях ей тоже нельзя, даже через других лиц. Сама Блиновская написала явку с повинной и добровольно перечислила налоговый платёж.
Ранее «Наш Город» писал, что уроженка Тобольска Инстасамка (Дарья Зотеева) пыталась провести концертное выступление в одном из московских клубов. Однако в последний момент его отменили.