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Вслед за Блиновской на неуплату налогов проверят тоболячку Инстасамку

30 апреля 2023, 11:42
Фото: instasamka БЕАЧ

Вслед за Блиновской на неуплату налогов и отмывание денег проверят Инстасамку

Блогершу, певицу из Тобольска Инстасамку, а также еще порядка 32 блогеров-миллионников, в числе которых Егор Крид, Гусейн Гасанов, Региона Тодоренко, Виктория Боня проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег.
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МВД

По данным тг-канала Mash, все вышеуказанные личности занесены в список инфоцыган, который подготовили в МВД России.

Ранее сообщалось, что главную инфорцыганку страны Елену Блиновскую на этой неделе задержали на границе с Белоруссией. Автору известного «Марафона желаний» предъявили обвинение в финансовых махинациях в размере миллиарда рублей. Суд отправил ее под домашний арест на два месяца.

Кроме того, ей запретили пользоваться интернетом и общаться со свидетелями по делу. Публиковать посты в соцсетях ей тоже нельзя, даже через других лиц. Сама Блиновская написала явку с повинной и добровольно перечислила налоговый платёж.

Ранее «Наш Город» писал, что уроженка Тобольска Инстасамка (Дарья Зотеева) пыталась провести концертное выступление в одном из московских клубов. Однако в последний момент его отменили.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Налог#Деньги#Финансы#МВД#Тюмень#Тобольск#Тюменская область
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