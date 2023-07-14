nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:28

Published Сегодня, 01:28

Modified Сегодня, 01:39

Updated Сегодня, 01:39

Изображение материала

Тюмень погружается в воду: в город вернулись ливни и грозы

14 июля 2023, 01:28
Фото: 1MI
Сильный дождь, который начался ещё вчера вечером, продожится в областной столице с до 17.00, по данным сервиса «Яндекс. Погода».

В ранние часы виртуальные синоптики прогнозируют + 18 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки + 21 градус, направление ветра сменится с западного на юго-западное.

Вечером ливней и гроз не обещают. Небо немного прояснится, ожидается переменная облачность.

Ночью столбики термометров опустятся до + 17 градусов.

Вчера в Тюменскую область пришли грозы с ливнем, а в некоторых районах даже выпал град и повредил автомобили. В областной столице затопило сразу несколько улиц, многие дома остались без света, а на Энергетиков, 30, провалился асфальт. В информцентре правительства области предупредили, что непогода сохранится и 14 июля.

Ранее «Наш город» писал, что вчера вечером под Тюменью выпал град размером с куриное яйцо.

В Тюменской области начались дожди: срывает крыши и топит улицы
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Дожди#Град#Лето#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
Подпишитесь
«Казахстан отбирает реки?»: в Тюменской области иссыхают Тура и Иртыш
Вчера, 08:54
«Территория МО РФ»: что происходит на диком пляже озера Андреевское?
Вчера, 05:23
Не годен! Утвержден список заболеваний, с которыми тюменцы не подлежат мобилизации
Вчера, 10:10
В зоне СВО погиб сержант из Тюменской области
Вчера, 10:27
«Избили и угрожали пистолетом»: тюменец заявил о пытках силовиками
Вчера, 12:12
10-15%. В Тюмени ждут подорожания подержанных авто с августа
Вчера, 06:14