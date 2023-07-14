Тюмень погружается в воду: в город вернулись ливни и грозы

Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
Modified Сегодня, 01:39
Updated Сегодня, 01:39
В ранние часы виртуальные синоптики прогнозируют + 18 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки + 21 градус, направление ветра сменится с западного на юго-западное.
Вечером ливней и гроз не обещают. Небо немного прояснится, ожидается переменная облачность.
Ночью столбики термометров опустятся до + 17 градусов.
Вчера в Тюменскую область пришли грозы с ливнем, а в некоторых районах даже выпал град и повредил автомобили. В областной столице затопило сразу несколько улиц, многие дома остались без света, а на Энергетиков, 30, провалился асфальт. В информцентре правительства области предупредили, что непогода сохранится и 14 июля.
Ранее «Наш город» писал, что вчера вечером под Тюменью выпал град размером с куриное яйцо.