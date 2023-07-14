Тюмень погружается в воду: в город вернулись ливни и грозы

Вчера в Тюменскую область пришли грозы с ливнем, а в некоторых районах даже выпал град и повредил автомобили. В областной столице затопило сразу несколько улиц, многие дома остались без света, а на Энергетиков, 30, провалился асфальт. В информцентре правительства области предупредили, что непогода сохранится и 14 июля.