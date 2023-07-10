nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:14

Published Сегодня, 02:14

Modified Сегодня, 02:17

Updated Сегодня, 02:17

Изображение материала

В Тюменской области начались дожди: срывает крыши и топит улицы

10 июля 2023, 02:14
Фото: 1MI

Деревья падают из-за шторма в Тюменской области

В Тобольске мощный ливень топит улицы, из-за штормового ветра срывает крыши и падают деревья, а также взлетают цены на такси.

Последствиями непогоды тоболяки делятся в соцсетях.

Так, в паблике «Типичный Тобольск» местные жители сообщают, что в городе затопило улицу Полонского. В девятом микрорайоне дерево рухнуло на припаркованные автомобили, а в десятом — сорвало крышу мусорной площадки, которая повредила дорогую иномарку. Гроза и ветер приводят к тому, что цены на такси взлетают до 600 рублей.

«По ощущениям, ураган. Интересно, что по прогнозу ничего подобного не обещали», — рассказал вчера поздним вечером местный житель в telegram-канале «Типичный Тобольск».

Ранее «Наш город» писал, что на Тюмень дожди обрушатся в конце недели. Похолодание придёт с четверга.

Жара +40 и ливневые дожди: тюменцев ждут аномальные перепады температур в июле
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Дожди#Шторм#Лето#Непогода#Тобольск#Происшествия#Тюменцы#Тюменская область
Подпишитесь
В Тюменской области мелеют реки: виноваты Казахстан и Китай?
8 июля, 05:01
В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары
Вчера, 10:03
Тюменским студентам рассказали как оценить свои шансы на поступление в вуз
Вчера, 04:31
Тюменским компаниям рекомендуют сократить рабочий день из-за аномальной жары
Вчера, 11:02
Лежаков свободных нет: что происходит на тюменских пляжах?
Вчера, 11:42
Частный дом по цене квартиры. Тюменский эксперт о том, как вложиться в недвижимость
Вчера, 01:00