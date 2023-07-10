В Тюменской области начались дожди: срывает крыши и топит улицы

Так, в паблике «Типичный Тобольск» местные жители сообщают, что в городе затопило улицу Полонского. В девятом микрорайоне дерево рухнуло на припаркованные автомобили, а в десятом — сорвало крышу мусорной площадки, которая повредила дорогую иномарку. Гроза и ветер приводят к тому, что цены на такси взлетают до 600 рублей.