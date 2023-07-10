В Тюменской области начались дожди: срывает крыши и топит улицы

Posted Сегодня, 02:14
Published Сегодня, 02:14
Modified Сегодня, 02:17
Updated Сегодня, 02:17
Последствиями непогоды тоболяки делятся в соцсетях.
Так, в паблике «Типичный Тобольск» местные жители сообщают, что в городе затопило улицу Полонского. В девятом микрорайоне дерево рухнуло на припаркованные автомобили, а в десятом — сорвало крышу мусорной площадки, которая повредила дорогую иномарку. Гроза и ветер приводят к тому, что цены на такси взлетают до 600 рублей.
«По ощущениям, ураган. Интересно, что по прогнозу ничего подобного не обещали», — рассказал вчера поздним вечером местный житель в telegram-канале «Типичный Тобольск».
Ранее «Наш город» писал, что на Тюмень дожди обрушатся в конце недели. Похолодание придёт с четверга.