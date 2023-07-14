Дети с необычными именами родились в нашем регионе в первом полугодии

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Самыми популярными именами, выбранным для новорождённых в этот период стали Артём, Миша, Рома, Саша, Максим, а также Соня, Аня, Ева, Маша и Варвара.
Не обошлось и без редких имен: Князь, Теодор, Винесент, Фадей — у мальчиков, Анжелика, Медея, Юстина, Божена — у девочек.
У большинства тюменок за первое полугодие появились первенцы, на втором месте находятся матери второго ребёнка. Есть среди жительниц Тюменской области и 10 многодетных мам, у которых родился уже восьмой малыш, но они находятся в меньшинстве, исходя из статистики, представленной региональным управлением ЗАГСА
Ранее «Наш город» писал, что двух несовершеннолетних сыновей тюменской стримерши, которая в прямом эфире угрожала убить их, поместили в реабилитационный центр.