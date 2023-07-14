Дети с необычными именами родились в нашем регионе в первом полугодии

У большинства тюменок за первое полугодие появились первенцы, на втором месте находятся матери второго ребёнка. Есть среди жительниц Тюменской области и 10 многодетных мам, у которых родился уже восьмой малыш, но они находятся в меньшинстве, исходя из статистики, представленной региональным управлением ЗАГСА