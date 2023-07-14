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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:45

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Дети с необычными именами родились в нашем регионе в первом полугодии

14 июля 2023, 09:24
Фото: 1MI
За первые 6 месяцев 2023 года в Тюменской области появилось на свет 4609 мальчиков и 4185 малышек.
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Дети

Самыми популярными именами, выбранным для новорождённых в этот период стали Артём, Миша, Рома, Саша, Максим, а также Соня, Аня, Ева, Маша и Варвара.

Не обошлось и без редких имен: Князь, Теодор, Винесент, Фадей — у мальчиков, Анжелика, Медея, Юстина, Божена — у девочек.

У большинства тюменок за первое полугодие появились первенцы, на втором месте находятся матери второго ребёнка. Есть среди жительниц Тюменской области и 10 многодетных мам, у которых родился уже восьмой малыш, но они находятся в меньшинстве, исходя из статистики, представленной региональным управлением ЗАГСА

Ранее «Наш город» писал, что двух несовершеннолетних сыновей тюменской стримерши, которая в прямом эфире угрожала убить их, поместили в реабилитационный центр.

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#Дети#Елена Чебоксарова#Новорожденные#Имена#Популярные имена#Общество#Тюменцы
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