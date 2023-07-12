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Детей скандальной тюменской стримерши поместили в реабилитационный центр

12 июля 2023, 06:50
Фото: 1MI
Детей скандальной тюменской стримерши поместили в реабилитационный центр

Детей скандальной тюменской стримерши поместили в реабилитационный центр

Мать говорила двум сыновьям, что убьет их и закопает.
Сюжет
Дети

В департаменте социального развития сообщают, что двое детей скандальной стримерши размещены в социально-реабилитационном центре. Одному из них 4 года, второму — 12. С ребятами сейчас работают специалисты.

Их мать задержана и доставлена в СУ СКР по Тюменской области, где выясняются обстоятельства при которых женщина «совершала противоправные действия в отношении своего несовершеннолетнего сына, высказывая в его адрес нецензурные выражения и угрозы».

Департамент социального развития Департамент социального развития
Департамент социального развития
Фото: nashgorod.ru

Отметим, что тюменцы выходкой женщины были шокированы. Жители города уверены, что фигурантку дела нужно лишить родительских прав.

«Это монстр, а не мать. В детском доме тоже несладко, но тут, если выбирать из двух зол, то жизнь без такой мамы будет лучше», — считает тюменка.
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова уже заинтересовалась этой ситуацией и направила обращение председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой заняться проверкой тюменской стримерши, ведущей эфиры под ником «Жади».

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