Детей скандальной тюменской стримерши поместили в реабилитационный центр

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
В департаменте социального развития сообщают, что двое детей скандальной стримерши размещены в социально-реабилитационном центре. Одному из них 4 года, второму — 12. С ребятами сейчас работают специалисты.
Их мать задержана и доставлена в СУ СКР по Тюменской области, где выясняются обстоятельства при которых женщина «совершала противоправные действия в отношении своего несовершеннолетнего сына, высказывая в его адрес нецензурные выражения и угрозы».
Отметим, что тюменцы выходкой женщины были шокированы. Жители города уверены, что фигурантку дела нужно лишить родительских прав.
«Это монстр, а не мать. В детском доме тоже несладко, но тут, если выбирать из двух зол, то жизнь без такой мамы будет лучше», — считает тюменка.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова уже заинтересовалась этой ситуацией и направила обращение председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой заняться проверкой тюменской стримерши, ведущей эфиры под ником «Жади».