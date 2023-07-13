За нарушение охранных зон тепловых сетей владельцев рекламных баннеров будут судить

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Для обеспечения сохранности тепловых сетей законом определены охранные зоны, в пределах которых хозяйственная деятельность других лиц ограничивается. В таких зонах не допускается производить действия, которые могут привести к нарушениям в нормальной работе тепловых сетей, включая возведение временных строений, заборов, стоянок, гаражей, огородов и прочих насаждений.
Вопреки установленным нормам законодательства в районе дома № 57 по улице Холодильная на земельном участке, расположенном в охранной зоне теплотрассы, была размещена рекламная конструкция с бетонным основанием. Расположение рекламного щита создало опасность для эксплуатации участка трубопровода и лишило УСТЭК, как эксплуатирующую организацию, возможности беспрепятственно обслуживать тепловую сеть. После переговоров с владельцем рекламной конструкции, дело удалось решить мирным путем. В начале апреля хозяин убрал рекламный щит, а в конце месяца оставшееся от него бетонное основание.
УСТЭК регулярно проводится работа по выявлению нарушений охранных зон тепловых сетей и их освобождению. Если выявляются подобные факты, сотрудники УСТЭК направляют владельцам письмо с требованием устранить нарушения в досудебном порядке. Если обращения к владельцам остаются без ответа либо нарушения не устраняются, УСТЭК обращается в Прокуратуру, Ростехнадзор и суд.
Напомним, в прошлом году владельцу пекарни пришлось снести торговый павильон, построенный в охранной зоне тепловой сети, и возместить не только судебные расходы, но и оплатить штраф за несвоевременное исполнение решения суда в сумме 90 000 рублей. Дело до суда можно было и не доводить — в адрес предпринимателя неоднократно направлялись письма об освобождении охранной зоны тепловой сети, начиная еще с момента постройки павильона, однако никаких действий со стороны хозяина павильона не последовало.
Как не попасть в подобную ситуацию? УСТЭК призывает соблюдать бдительность и осмотрительность при планировании построек и сооружений, а также при размещении рекламных конструкций, например:
— обращать внимание на наличие тепловых камер на земельном участке, где планируется постройка;
— воспользоваться разделом с общедоступной информацией, где можно ознакомиться с актуализированной схемой теплоснабжения на сайте Администрации города Тюмени;
— проверять актуальную информацию о земельном участке по кадастровому номеру или адресу объекта на предмет обременения и общих сведений об участке с помощью сервиса публичной кадастровой карты;
— воспользоваться сервисом «Виртуальная приемная» на сайте УСТЭК https://ao-ustek.ru, задав интересующий вопрос;
— обратиться в контакт-центр УСТЭК по телефону +7 (3452) 38-62-00.