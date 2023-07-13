За нарушение охранных зон тепловых сетей владельцев рекламных баннеров будут судить

Напомним, в прошлом году владельцу пекарни пришлось снести торговый павильон, построенный в охранной зоне тепловой сети, и возместить не только судебные расходы, но и оплатить штраф за несвоевременное исполнение решения суда в сумме 90 000 рублей. Дело до суда можно было и не доводить — в адрес предпринимателя неоднократно направлялись письма об освобождении охранной зоны тепловой сети, начиная еще с момента постройки павильона, однако никаких действий со стороны хозяина павильона не последовало.