Дорожники Тюмени на несколько дней перекроют Червишевский тракт

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
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В областной столице с 5 по 7 августа перекроют трассу на Червишевском тракте. В качестве объезда можно использовать улицы Степная и Самарцева.
«В связи с выполнением строительно-монтажных работ на сети теплоснабжения в период с 5 августа по 7 августа будет прекращено движение транспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Червишевский тракт в районе дома № 46.», — сообщается в паблике «Тюмень — наш дом».
Сегодня чиновники администрации города сообщили, что эту в субботу, 15 июля, перекроют участки улиц 8 марта и Володарского. С 8:00 до 13:00 на Центральной площади пройдёт выпускной студентов Тюменского индустриального университета. Проезд будет закрыт по улице 8 Марта на участке от Республики до Володарского и по улице Володарского от Водопроводной до 8 Марта.
На данный момент в Тюмени продолжается ремонт технических сетей и дорог. 320 миллионов рублей потратят из бюджета Тюмени на приведение в порядок участок улицы Профсоюзной — от Дружбы до Республики, улицу Льва Толстого и Барнаульскую. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупки. Согласно документам, все работы будут выполнены в срок с 15 апреля по 20 ноября 2024 года. Подрядная организация уже выбрана. С 6 июля по 16 июля будет перекрыта автодорога в районе дома №6 по дороге улице Фабричной. Объехать данный участок водители смогут по улице МаксимаГорького, межквартальным проездам. С 5 июля по 17 августа будет закрыт участок Восточного проезда от дома №138 до дома №140 по 30 лет Победы. Объезд: 30 лет Победы, Моторостроителей.
С 10 июля по 28 августа транспорт не сможет проехать по улице 9 Января на участке от Тимирязева до улицы 2-й Степной переулок. Альтернативный маршрут будет организован по улицам Калинина и Транспортной.