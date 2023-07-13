Дорожники Тюмени на несколько дней перекроют Червишевский тракт

На данный момент в Тюмени продолжается ремонт технических сетей и дорог. 320 миллионов рублей потратят из бюджета Тюмени на приведение в порядок участок улицы Профсоюзной — от Дружбы до Республики, улицу Льва Толстого и Барнаульскую. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупки. Согласно документам, все работы будут выполнены в срок с 15 апреля по 20 ноября 2024 года. Подрядная организация уже выбрана. С 6 июля по 16 июля будет перекрыта автодорога в районе дома №6 по дороге улице Фабричной. Объехать данный участок водители смогут по улице МаксимаГорького, межквартальным проездам. С 5 июля по 17 августа будет закрыт участок Восточного проезда от дома №138 до дома №140 по 30 лет Победы. Объезд: 30 лет Победы, Моторостроителей.