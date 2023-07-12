На заводе СИБУРа произошел пожар. Видео

Ранее «Наш город» сообщал, что на тобольском заводе СИБУРа 29 мая погиб рабочий. Ремонтная бригада пыталась исправить неисправность на одной из подстанции предприятия. Один из сотрудников направился с оставшимся инструментом к тыльной стороне ячейки №15 ТСН-1, раздался хлопок. Это уже второй подобный случай с начала года