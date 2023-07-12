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На заводе СИБУРа произошел пожар. Видео

12 июля 2023, 12:54
Фото: Скрин видео «Дзержинского Телевидения»
На заводе СИБУРа возник пожар. Всё произошло на предприятии по производству окиси этилена и гликолей в Дзержинске Нижегородской области.
Видео: паблик ВК "Дзержинск ЧС"

Пожар начался сегодня в 14 часов, на данный момент работа «Сибур-Нефтехима» была приостановлена. В соцсетях местный житель Андрей В. сообщает, что пожарные расчёты пытаются сбить пламя, рабочих с территории завода вывели.

«Пожару присвоен третий ранг», — отмечается в видеосюжете «Дзержинского Телевидения».

Ранее «Наш город» сообщал, что на тобольском заводе СИБУРа 29 мая погиб рабочий. Ремонтная бригада пыталась исправить неисправность на одной из подстанции предприятия. Один из сотрудников направился с оставшимся инструментом к тыльной стороне ячейки №15 ТСН-1, раздался хлопок. Это уже второй подобный случай с начала года

Уже второй случай в 2023 году: на тюменском предприятии СИБУРа скончался рабочий
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#Александр Мязин#Общество#Пожар#МЧС#Происшествия#Сотрудники МЧС#Видео
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