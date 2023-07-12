На заводе СИБУРа произошел пожар. Видео

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Пожар начался сегодня в 14 часов, на данный момент работа «Сибур-Нефтехима» была приостановлена. В соцсетях местный житель Андрей В. сообщает, что пожарные расчёты пытаются сбить пламя, рабочих с территории завода вывели.
«Пожару присвоен третий ранг», — отмечается в видеосюжете «Дзержинского Телевидения».
Ранее «Наш город» сообщал, что на тобольском заводе СИБУРа 29 мая погиб рабочий. Ремонтная бригада пыталась исправить неисправность на одной из подстанции предприятия. Один из сотрудников направился с оставшимся инструментом к тыльной стороне ячейки №15 ТСН-1, раздался хлопок. Это уже второй подобный случай с начала года