Уже второй случай в 2023 году: на тюменском предприятии СИБУРа скончался рабочий

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Ремонтная бригада пыталась исправить неисправность на одной из подстанции предприятия.
«Причина несчастного случая — неудовлетворительная организация производства работ. Отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы», — сообщили представители ГИТ по Тюменской области.
Один из сотрудников направился с оставшимся инструментом к тыльной стороне ячейки №15 ТСН-1, раздался хлопок. Мужчина скончался на месте.
Ранее «Наш город» сообщал, что на предприятии СИБУРа в Тобольске 30 марта скончался мужчина. Он находился в цехе предприятия. В 2022 году в организации скончались двое тюменцев.