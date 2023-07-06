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Уже второй случай в 2023 году: на тюменском предприятии СИБУРа скончался рабочий

6 июля 2023, 11:38
Фото: 1MI

На тюменском предприятии СИБУРа скончался рабочий. Это уже второй случай в 2023 году

На предприятии «Запсибнефтехим» (принадлежит СИБУРу) в Тобольске снова скончался рабочий. По данным регионального ГИТ, он погиб от удара электрическим током.

Ремонтная бригада пыталась исправить неисправность на одной из подстанции предприятия.

«Причина несчастного случая — неудовлетворительная организация производства работ. Отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы», — сообщили представители ГИТ по Тюменской области.

Один из сотрудников направился с оставшимся инструментом к тыльной стороне ячейки №15 ТСН-1, раздался хлопок. Мужчина скончался на месте.

Ранее «Наш город» сообщал, что на предприятии СИБУРа в Тобольске 30 марта скончался мужчина. Он находился в цехе предприятия. В 2022 году в организации скончались двое тюменцев.

На заводе «СИБУРа» в Тобольске скончался рабочиий
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Смерть#Предприятие
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