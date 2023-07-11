Ямал восстанавливает в Волновахе центральный стадион

К слову, на спортивном объекте будут обустроены полосы для прыжков в длину, площадка для воркаута и ГТО, а также детская территория. Здесь появятся новое озеленение, освещение, трибуны и современное табло. Помимо этого, многофункциональные спортивные площадки, зоны воркаута, детские площадки появятся в 18 населенных пунктах.