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Ямал восстанавливает в Волновахе центральный стадион

11 июля 2023, 04:00
Фото: Правительство ЯНАО
Многофункциональные площадки и зоны воркаута появятся в 18 населенных пунктах.

В Волновахском районе (ДНР) силами Ямала дополнительно приведут в порядок 30 спортивных объектов. Об этом сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

В июне в поездке по территории обратил внимание, что спортом здесь заниматься совсем негде, инфраструктура не развита, а то, что было — полуразрушено, — сообщил глава региона.

Самый крупный спортобъект, к работам на котором уже приступили ямальские строители, — центральный стадион Волновахи. Он сильно пострадал от обстрелов со стороны украинских военных.

Фото: Правительство ЯНАО

Сейчас специалисты восстанавливают поврежденную подпорную стенку, демонтируют покрытие футбольного поля, выполняют работы по армированию и заполнению бетоном основания беговой дорожки. Завершить работы на центральном стадионе, площадь которого составляет более 16 тысяч квадратных метров, планируется до конца 2023 года.

В процессе демонтажных работ наши ребята обнаружили боевой снаряд. С помощью комендатуры и МЧС произведено разминирование. Объект в упадническом состоянии. Уверен, после реконструкции он станет новой точкой притяжения населения всех возрастов. Сделаем все необходимое для этого, — отметил куратор восстановительных работ в подшефном Волновахском районе Сергей Власенко.

К слову, на спортивном объекте будут обустроены полосы для прыжков в длину, площадка для воркаута и ГТО, а также детская территория. Здесь появятся новое озеленение, освещение, трибуны и современное табло. Помимо этого, многофункциональные спортивные площадки, зоны воркаута, детские площадки появятся в 18 населенных пунктах.

Как уточнили в пресс-службе правительства ЯНАО, идея о возрождении спортивных и детских объектов принадлежит губернатору округа Дмитрию Артюхову. Новые возможности для проведения свободного времени с пользой и удовольствием повышают комфортность и привлекательность населенных пунктов, а также являются дополнительным стимулом для возвращения населения в родные места.

#Анастасия Имамахметова#Дмитрий Артюхов#Спортплощадка#Воркаут
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