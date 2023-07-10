У тюменца изъяли целый арсенал оружия

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
По данным пресс-службы тюменских судов, мужчину обвиняют незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств. Он не признал вину.
«Как стало известно из представленных суду материалов, 05.07.2023 в ходе производства обыска в квартире Владимира И. были обнаружены: пистолет ТТ с двумя магазинами, 16 пистолетных патронов к нему, и ручная осколочная оборонительная граната Ф-1», — сообщили в пресс-службе тюменских судов.
Владимир И. останется под стражей до сентября.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что 4 июля вечером недалеко от деревни Кукушки Исетского района в ходе перестрелки был ликвидирован террорист. Мужчина планировал организовать подрыв одного из объектов ТЭК, расположенного в лесополосе в Исетском районе. По данному факту заведены уголовные дела по трем статьям УК РФ.