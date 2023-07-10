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У тюменца изъяли целый арсенал оружия

10 июля 2023, 11:55
Фото: 1MI
Центральный райсуд областной столицы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Владимиру И., 1969 года рождении.

По данным пресс-службы тюменских судов, мужчину обвиняют незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств. Он не признал вину.

«Как стало известно из представленных суду материалов, 05.07.2023 в ходе производства обыска в квартире Владимира И. были обнаружены: пистолет ТТ с двумя магазинами, 16 пистолетных патронов к нему, и ручная осколочная оборонительная граната Ф-1», — сообщили в пресс-службе тюменских судов.

Владимир И. останется под стражей до сентября.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что 4 июля вечером недалеко от деревни Кукушки Исетского района в ходе перестрелки был ликвидирован террорист. Мужчина планировал организовать подрыв одного из объектов ТЭК, расположенного в лесополосе в Исетском районе. По данному факту заведены уголовные дела по трем статьям УК РФ.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Александр Мязин
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