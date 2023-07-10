У тюменца изъяли целый арсенал оружия

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что 4 июля вечером недалеко от деревни Кукушки Исетского района в ходе перестрелки был ликвидирован террорист. Мужчина планировал организовать подрыв одного из объектов ТЭК, расположенного в лесополосе в Исетском районе. По данному факту заведены уголовные дела по трем статьям УК РФ.