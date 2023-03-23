В Тюменской области усилили контроль за оборотом оружия в связи со спецоперацией

В целом, по словам Коломийца, количество преступлений с использованием огнестрельного оружия в Тюменской области в 2022 году немного увеличилось. В тоже время общее число зарегистрированных преступлений в регионе снизилось до 23,59 тысяч. Годом ранее этот показатель составлял — 24 тысячи 160, в 2019 году — 26 тысяч 648. За последние пять лет число зарегистрированных преступлений сократилось на 8%.