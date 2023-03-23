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В Тюменской области усилили контроль за оборотом оружия в связи со спецоперацией

23 марта 2023, 08:00
Фото: 1MI

В Тюменской области усилили контроль за оборотом оружия в связи с проведением СВО

В Тюменской области усилили контроль за оборотом огнестрельного оружия в связи с проведением специальной военной операции. Силовики уделяют особое внимание данному вопросу. Об этом сообщил сегодня на заседании облдумы руководитель УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец.
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Тюмень
«Поручил моим заместителям, участковым уполномоченным, оперативным подразделениям усилить контроль за оборотом огнестрельного с учетом проводимой специальной военной операции. Работа ведется совместно с транспортной полицией. Преступления с использованием огнестрельного оружия у нас сегодня стоят на особом контроле», — подчеркнул Коломиец.

По его словам, нельзя допустить того, чтобы в регион хлынул поток незаконного оружия с Украины, поскольку это может привести к росту числа преступлений.

В целом, по словам Коломийца, количество преступлений с использованием огнестрельного оружия в Тюменской области в 2022 году немного увеличилось. В тоже время общее число зарегистрированных преступлений в регионе снизилось до 23,59 тысяч. Годом ранее этот показатель составлял — 24 тысячи 160, в 2019 году — 26 тысяч 648. За последние пять лет число зарегистрированных преступлений сократилось на 8%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сотрудники УМВД выявили в социальных сетях четырех администраторов групп «Анти-Редан». В настоящее время все сообщества закрыты.

#Общество#Новости тюмени#Преступление#Преступность#Раскрываемость преступлений#Огнестрельное оружие#УМВД России по Тюменской области#Тюменская областная Дума#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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