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Тюменским пляжникам становится плохо в переполненных автобусах

10 июля 2023, 08:36
Фото: 1MI

Тюменке стало плохо в полном автобусе, когда она возвращалась с пляжа

Тюменка получила солнечный удар в автобусе N 135, когда возвращалась с пляжа.
«В воскресенье в начале шестого я села на этот маршрут. Автобус был переполнен капитально. В дороге словила солнечный удар. Просьба к администрации, увеличьте, пожалуйста, дачные маршруты. Люди на остановке физически не могут войти в приходящий автобус, к тому же большинство маршрутов ходят не по расписанию», — пожаловалась местная жительница в социальной сети Вконтакте.

При этом тюменка добавила, что кондиционер в автобусе работал, однако из-за толпы пассажиров он не был эффективен.

Ранее «Наш город» писал, что в тюменских поликлиниках и автобусах не включают кондиционеры. Люди жалуются, что они плохо себя чувствуют в таких условиях.

Тюменцам становится плохо в поликлиниках и автобусах из-за неработающих кондиционеров
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#Елена Чебоксарова#Жара#Автобусы#Дачные автобусы#Пляж#Общество#Тюменцы
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