Тюменским пляжникам становится плохо в переполненных автобусах

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
«В воскресенье в начале шестого я села на этот маршрут. Автобус был переполнен капитально. В дороге словила солнечный удар. Просьба к администрации, увеличьте, пожалуйста, дачные маршруты. Люди на остановке физически не могут войти в приходящий автобус, к тому же большинство маршрутов ходят не по расписанию», — пожаловалась местная жительница в социальной сети Вконтакте.
При этом тюменка добавила, что кондиционер в автобусе работал, однако из-за толпы пассажиров он не был эффективен.
Ранее «Наш город» писал, что в тюменских поликлиниках и автобусах не включают кондиционеры. Люди жалуются, что они плохо себя чувствуют в таких условиях.