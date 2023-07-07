Тюменский военнослужащий рассказал про быт земляков из батальона «Ермак». Видео

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Он снял видео, которое разместили в информцентре регионального правительства.
Тюмнец наглядно показал письма и рисунки, отправленные ему с малой родины, запасы воды, провизии, то, как он хранит боеприпасы и оружие, а также поблагодарил жителей Казанского района за подарок — газовую плиту.
В конце видеоролика военнослужащий показал, где он моется — обустроенную баню, а также аварийный выход.
Ранее «Наш город» писал, что спецпредставитель губернатора Николай Савченко побывал в одном из тюменских подразделений и остался доволен бытом бойцов.