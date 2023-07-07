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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

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Тюменский военнослужащий рассказал про быт земляков из батальона «Ермак». Видео

7 июля 2023, 12:49
Фото: 1MI

Военнослужащий из батальна «Ермак» провел экскурсию по огневым позициям для тюменцев

Старший стрелок-гранатометчик рассказал, как организовал уют в блиндаже.

Он снял видео, которое разместили в информцентре регионального правительства.

Тюмнец наглядно показал письма и рисунки, отправленные ему с малой родины, запасы воды, провизии, то, как он хранит боеприпасы и оружие, а также поблагодарил жителей Казанского района за подарок — газовую плиту.

В конце видеоролика военнослужащий показал, где он моется — обустроенную баню, а также аварийный выход.

Ранее «Наш город» писал, что спецпредставитель губернатора Николай Савченко побывал в одном из тюменских подразделений и остался доволен бытом бойцов.

Тюменские власти оценили блиндажи и быт земляков в зоне СВО
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#Елена Чебоксарова#СВО#Бойцы#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Видео
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