Тюменские власти оценили блиндажи и быт земляков в зоне СВО

Тюменцам также напомнили о продолжении акции «100 миллионов для Победы». Каждый житель нашего областного центра может внести свой вклад для бойцов. За период с 25 апреля по 1 мая 2023 года тюменцы пожертвовали воинам уже более 500 тысяч рублей.