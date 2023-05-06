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Тюменские власти оценили блиндажи и быт земляков в зоне СВО

6 мая 2023, 15:04
Фото: 1MI

Николай Савченко посетил тюменское подразделение на Украине

Спецпредставитель губернатора Николай Савченко посетил одно из тюменских подразделений, где служат наши земляки, отправившиеся в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе тюменского правительства.

Савченко отметил, что блиндажи, замаксированные дерном, выполнены идеально. Также он добавил, что глубоко в земле, за густой растительностью, скрывается комфортная столовая и кладовка, где хранятся продукты и вещи. Кроме того, отдельно обустроена баня на дровах, созданная самими бойцами.

Тюменцам также напомнили о продолжении акции «100 миллионов для Победы». Каждый житель нашего областного центра может внести свой вклад для бойцов. За период с 25 апреля по 1 мая 2023 года тюменцы пожертвовали воинам уже более 500 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские студенты передадут нашим бойцам на Украине усовершенствованный их силами УАЗ.

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#Елена Чебоксарова#СВО#Бойцы#Тюменцы#Общество#Новости тюмени
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