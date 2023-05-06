Тюменские власти оценили блиндажи и быт земляков в зоне СВО

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Савченко отметил, что блиндажи, замаксированные дерном, выполнены идеально. Также он добавил, что глубоко в земле, за густой растительностью, скрывается комфортная столовая и кладовка, где хранятся продукты и вещи. Кроме того, отдельно обустроена баня на дровах, созданная самими бойцами.
Тюменцам также напомнили о продолжении акции «100 миллионов для Победы». Каждый житель нашего областного центра может внести свой вклад для бойцов. За период с 25 апреля по 1 мая 2023 года тюменцы пожертвовали воинам уже более 500 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские студенты передадут нашим бойцам на Украине усовершенствованный их силами УАЗ.