Тюменка родила третьего ребёнка, не добравшись до больницы. Фото

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
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Updated Сегодня, 09:32
Фельдшер Инна Жукова призналась, что для неё это также были первые роды, которые она приняла в машине.
Беременная Галина позвонила в скорую ранним утром 4 июля. На часах было 4.33. Медики прибыли на место через 17 минут.
Фельшер вспоминает, что первые схватки у Галины начались, когда они добрались до моста через Исеть. Вскоре Инна осмотрела пациетку и заметила, что уже показалась головка. Малышка появилась на свет через две минуты.
На сегодняшний день счастливая мама со здоровой дочкой уже выписались из роддома, сообщают в информцентре регионального правительства.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени родился малыш весом 700 граммов. А вес самого крупного младенца, появившегося на свет в областной столице, составил 5 килограммов 100 граммов.