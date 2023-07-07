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Тюменка родила третьего ребёнка, не добравшись до больницы. Фото

7 июля 2023, 09:10
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Жительница Тюменской области родила ребенка прямо в машине скорой помощи

Жительница Исетского района стала мамой в третий раз: малыша в карете скорой помощи она родила впервые.
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Фельдшер Инна Жукова призналась, что для неё это также были первые роды, которые она приняла в машине.

Беременная Галина позвонила в скорую ранним утром 4 июля. На часах было 4.33. Медики прибыли на место через 17 минут.

Фельшер вспоминает, что первые схватки у Галины начались, когда они добрались до моста через Исеть. Вскоре Инна осмотрела пациетку и заметила, что уже показалась головка. Малышка появилась на свет через две минуты.

На сегодняшний день счастливая мама со здоровой дочкой уже выписались из роддома, сообщают в информцентре регионального правительства.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени родился малыш весом 700 граммов. А вес самого крупного младенца, появившегося на свет в областной столице, составил 5 килограммов 100 граммов.

В Тюмени родился малыш с аномально низким весом 700 граммов
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#Елена Чебоксарова#Дети#Касается каждого#Роды#Фельдшер#Скорая помощь#Исетский район#Тюменцы
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