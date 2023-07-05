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В Тюмени дети устроили опасные игры на оживлённой дороге. Видео

5 июля 2023, 14:25
Фото: 1MI

В Тюмени дети устроили опасные игры на оживлённой дороге

У тюменских детей новое развлечение. Теперь они кидают теннисный мяч через оживлённую дорогу около улицы Федюнинского.
«Возмущению нет придела, куда смотрят родители? А потом пишут о неадекватной езде водителей. Неужели в Тюмени мало мест для игр в мяч? Федюнинского 2а», — сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень».
«Это тренировка по „бразильской системе“, — отметил в комментариях к записи Олег Иванов.

Ранее «Наш город» тюменцы одобряют штрафы за плевки в общественных местах. Им неприятно видеть подобное на улицах областной столицы. Правда, далеко не все уверены, что новый закон будет работать.

Видео: Видео паблик "ЧС Тюмень"
Большинство тюменцев считают, что местных жителей надо штрафовать за плевки
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Видео
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