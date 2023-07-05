В Тюмени дети устроили опасные игры на оживлённой дороге. Видео

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
«Возмущению нет придела, куда смотрят родители? А потом пишут о неадекватной езде водителей. Неужели в Тюмени мало мест для игр в мяч? Федюнинского 2а», — сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень».
«Это тренировка по „бразильской системе“, — отметил в комментариях к записи Олег Иванов.
Ранее «Наш город» тюменцы одобряют штрафы за плевки в общественных местах. Им неприятно видеть подобное на улицах областной столицы. Правда, далеко не все уверены, что новый закон будет работать.