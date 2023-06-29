Большинство тюменцев считают, что местных жителей надо штрафовать за плевки

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
В паблике «ЧС Тюмень» горожане отметили, что им неприятно видеть такое на улицах областной столицы. Правда, далеко не все уверены, что новый закон будет работать.
«Да, похоже, нужен такой штраф. Сегодня утром выхожу из подъезда на работу, а возле крыльца на кортанах сидит мужичек и во всю матушку блюёт, рядом, покачиваясь, стоит второй красавец. Видимо, всю ночь им было весело. А у остановок, бывает, стоишь, а там наплевано, как будто стадо верблюдов прошло. Как минимум это неприятно видеть», — прокомментировал один из подписчиков паблика
«Нужен! Это очень противно и невоспитанно. Даже если у вас кашель, сопли, сделайте это мерзопакостное дело в сторонку, но когда идёшь и у тебя под ногами эти мессива противные… Фу», — добавил другой тюменец.
«Штраф, конечно, нужен! Но и тротуары подметать и мыть хоть изредка тоже не мешает! Одними штрафами город чище не станет», — высказал свое мнение ещё один пользователь социальной сети Вконтакте.
«Наш город» также провел опрос по поводу данного нововведения. Большинство, а именно — 231 человек в настоящее время проголосовали за введение штрафов. Лишь 15 тюменцев оказались против.
«Очень надо закон. Скажу сыну, что теперь это наказуемо, и он задумается, стоит ли смотреть на невоспитанных дядь и приобретать такую привычку», — прокомментировала наша подписчица.
Ранее глава Ярославской области сообщил, что в регионе ввели штрафы за плевки в общественных местах. К слову, это первый регион в РФ, где появилась такая мера наказания. Теперь правонарушителям придётся платить 1,5 тысячи рублей, а если они совершат плевок повторно — уже в 2 раза больше.
Ранее «Наш город» писал, что пожилой тюменец возле дома по улице Самарцева справлял нужду в урну на глазах у играющих на площадке детей.