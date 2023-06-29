Большинство тюменцев считают, что местных жителей надо штрафовать за плевки

Ранее глава Ярославской области сообщил, что в регионе ввели штрафы за плевки в общественных местах. К слову, это первый регион в РФ, где появилась такая мера наказания. Теперь правонарушителям придётся платить 1,5 тысячи рублей, а если они совершат плевок повторно — уже в 2 раза больше.