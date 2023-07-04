Пожар в центре Тюмени, агента СБУ задержали, ограничения для грузовиков из-за жары

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Из горящей пятиэтажки в Тюмени эвакуировали жильцов.
«Дом обесточен, специалисты проводят обследование состояния конструктивных элементов многоквартирного дома», — сообщили в МЧС.
Тюменским семьям окажут необходимые меры поддержки. В среду, 5 июля, управляющая компания «Запад», обслуживающая дом, проведет обследование конструктивных элементов и общего имущества дома, по итогам которого специалисты сделают выводы и составят план по восстановлению кровли.
Сегодня утром в пятиэтажном жилом доме по улице Луначарского произошел пожар. Огонь распространился на крышу здания. Из дома были эвакуированы все жители в целях безопасности. На месте ЧП работа заместитель главы администрации Тюмени Петр Вагин.
В Тюмени за вербовку российских военных в ВСУ задержан украинский агент.
Оперативники ФСБ задержали пособника украинских спецслужб, который склонял военнослужащих на сторону ВСУ. В ведомстве отметили, что в качестве аргументов пособник использовал ложную информацию, дискредитирующую российскую армию. Кроме того, он гарантировал обеспечить связь с украинскими спецслужбами, пишут Известия.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене.
В Тюменской областях ввели ограничения на дорогах из-за жары.
На ряде участков федеральных дорог введены ограничения для грузовиков. Они действуют с 4 июля на трасса Тюмень — Омск: с 10,6 по 375,8 км, Р-254 «Иртыш» с 99,8 по 194 км, Тюмень — ХМАО с 11,7 по 952,9 км.
Скандал в автобусе: водитель нахамил пассажирке.
В редакцию «Нашего города» обратилась тюменка, проезжавшая вчера на автобусе, следовавшего по маршруту №51. У нее вызвало возмущение поведение водителя, который начал кричать на нее из-за того, что по карте не прошла оплата. Девушка пыталась уточнить, на какую компанию работает мужчина
«Он говорил, что у меня нет полномочий задавать такие вопросы, что я — никто и не должна его допрашивать. И вообще я должна пойти в одно место. Хотя у него должна висеть в салоне эта информация, но ее не было», — продолжает рассказ девушка.
На записи видно, что мужчина был готов заплатить пассажиру 50 рублей, только чтобы та вышла из салона и «не действовала ему не нервы». В выражениях водитель не стеснялся, как и в жестикуляции, а потому он пару раз ударил рукой по смартфону девушки.
В конфликт вступали и другие пассажиры, некоторые из которых выбрали сторону водителя.