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Пожар в центре Тюмени, агента СБУ задержали, ограничения для грузовиков из-за жары

4 июля 2023, 17:24
Фото: 1MI

Агента СБУ задержали, ограничения для грузовиков из-за жары, пожар в центре Тюмени

Жителей дома по улице Луначарского, 51, временно разместят в гостиницах. Пострадавших нет, ущерб уточняется.

Из горящей пятиэтажки в Тюмени эвакуировали жильцов.

«Дом обесточен, специалисты проводят обследование состояния конструктивных элементов многоквартирного дома», — сообщили в МЧС.

Тюменским семьям окажут необходимые меры поддержки. В среду, 5 июля, управляющая компания «Запад», обслуживающая дом, проведет обследование конструктивных элементов и общего имущества дома, по итогам которого специалисты сделают выводы и составят план по восстановлению кровли.

Сегодня утром в пятиэтажном жилом доме по улице Луначарского произошел пожар. Огонь распространился на крышу здания. Из дома были эвакуированы все жители в целях безопасности. На месте ЧП работа заместитель главы администрации Тюмени Петр Вагин.

В Тюмени за вербовку российских военных в ВСУ задержан украинский агент.

Оперативники ФСБ задержали пособника украинских спецслужб, который склонял военнослужащих на сторону ВСУ. В ведомстве отметили, что в качестве аргументов пособник использовал ложную информацию, дискредитирующую российскую армию. Кроме того, он гарантировал обеспечить связь с украинскими спецслужбами, пишут Известия.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене.

В Тюменской областях ввели ограничения на дорогах из-за жары.

На ряде участков федеральных дорог введены ограничения для грузовиков. Они действуют с 4 июля на трасса Тюмень — Омск: с 10,6 по 375,8 км, Р-254 «Иртыш» с 99,8 по 194 км, Тюмень — ХМАО с 11,7 по 952,9 км.

Скандал в автобусе: водитель нахамил пассажирке.

В редакцию «Нашего города» обратилась тюменка, проезжавшая вчера на автобусе, следовавшего по маршруту №51. У нее вызвало возмущение поведение водителя, который начал кричать на нее из-за того, что по карте не прошла оплата. Девушка пыталась уточнить, на какую компанию работает мужчина

«Он говорил, что у меня нет полномочий задавать такие вопросы, что я — никто и не должна его допрашивать. И вообще я должна пойти в одно место. Хотя у него должна висеть в салоне эта информация, но ее не было», — продолжает рассказ девушка.

На записи видно, что мужчина был готов заплатить пассажиру 50 рублей, только чтобы та вышла из салона и «не действовала ему не нервы». В выражениях водитель не стеснялся, как и в жестикуляции, а потому он пару раз ударил рукой по смартфону девушки.

В конфликт вступали и другие пассажиры, некоторые из которых выбрали сторону водителя.

#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Дороги
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