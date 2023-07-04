Жителей сгоревшего дома на улице Луначарского временно разместят в гостиницах

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
По его словам, в настоящее время пожар локализован.
«Пострадавших нет. Дом обесточен, специалисты проводят обследование состояния конструктивных элементов многоквартирного дома. Подготовлены гостиницы для временного размещения людей. Сотрудники полиции взяли дом под охрану. И только после получения разрешения МЧС будут сопровождать жителей к их квартирам», — отметил Руслан Кухарук.
Глава администрации Тюмени заверил, что семьям окажут необходимые меры поддержки. Сегодня в 18:00 в школе № 26 (ул. Луначарского, 40) пройдет встреча с жителями пострадавшей пятиэтажки.
В среду, 5 июля, управляющая компания «Запад», обслуживающая дом, проведет обследование конструктивных элементов и общего имущества дома, по итогам которого специалисты сделают выводы и составят план по восстановлению кровли.
«Все вопросы по оказанию помощи жителям дома и его восстановлению буду держать на личном контроле», — подчеркнул Кухарук.
Ранее «Наш Город» писал, сегодня утром в пятиэтажном жилом доме по улице Луначарского произошел пожар в квартире на пятом этаже. Огонь распространился на крышу здания. Из дома были эвакуированы все жители в целях безопасности. На месте ЧП работа заместитель главы администрации Тюмени Петр Вагин.