Жителей сгоревшего дома на улице Луначарского временно разместят в гостиницах

Ранее «Наш Город» писал, сегодня утром в пятиэтажном жилом доме по улице Луначарского произошел пожар в квартире на пятом этаже. Огонь распространился на крышу здания. Из дома были эвакуированы все жители в целях безопасности. На месте ЧП работа заместитель главы администрации Тюмени Петр Вагин.