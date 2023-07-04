ФСБ сообщила о задержании пособника украинских спецслужб в Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в Новой Москве были сбиты два беспилотника, в связи с чем временно приостановили работу находящегося рядом аэропорта Внуково. Рейсы, который должны были прилететь во Внуково, направляли в другие столичные аэропорты. В Шереметьево был направлен самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Тюмени.