ФСБ сообщила о задержании пособника украинских спецслужб в Тюмени

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. В ведомстве отметили, что в качестве аргументов пособник использовал ложную информацию, дискредитирующую российскую армию. Кроме того, он гарантировал обеспечить связь с украинскими спецслужбами, пишут Известия.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в Новой Москве были сбиты два беспилотника, в связи с чем временно приостановили работу находящегося рядом аэропорта Внуково. Рейсы, который должны были прилететь во Внуково, направляли в другие столичные аэропорты. В Шереметьево был направлен самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Тюмени.
В настоящее время Внуково возобновил работу в штатном режиме.