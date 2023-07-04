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ФСБ сообщила о задержании пособника украинских спецслужб в Тюмени

4 июля 2023, 07:29
Фото: ФСБ РФ
В Тюмени федеральная служба безопасности задержала пособник киевских спецслужб, который склонял военнослужащих на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) после прибытия в зону специальной военной операции.
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Тюмень

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. В ведомстве отметили, что в качестве аргументов пособник использовал ложную информацию, дискредитирующую российскую армию. Кроме того, он гарантировал обеспечить связь с украинскими спецслужбами, пишут Известия.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в Новой Москве были сбиты два беспилотника, в связи с чем временно приостановили работу находящегося рядом аэропорта Внуково. Рейсы, который должны были прилететь во Внуково, направляли в другие столичные аэропорты. В Шереметьево был направлен самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Тюмени.

В настоящее время Внуково возобновил работу в штатном режиме.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#ФСБ#Безопасность#Госизмена#Тюмень#Тюменская область
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