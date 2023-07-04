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Он может рухнуть: сгоревший дом на Луначарского объявлен зоной вероятной ЧС

4 июля 2023, 06:58
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени сгоревший дом на Луначарского объявили зоной вероятной ЧС

Пятиэтажный жилой дом по улице Луначарского, 51, в Тюмени объявили возможной зоной ЧС.
Сюжет
Тюмень

Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с вероятностью обрушения конструкций здания вследствие пожара.

В ближайшее время власти намерены обеспечить все необходимые меры по ликвидации последствий пожара. За состоянием дома установят наблюдение, будет проведена работа по благоустройству территории вблизи него, пишет Ура.ру со ссылкой на комиссию.

В доме по улице Луначарского расположены 160 квартир. В них зарегистрированы порядка 362 человек. Практически все они собственники, только три жилых помещения являются муниципальными.

Ранее «Наш Город» писал, что из-за пожара были эвакуированы все жители дома — около ста человек. Общая площадь возгорания составила более 600 квадратных метров. В настоящее время пожар локализован, идет проливка конструкций.

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