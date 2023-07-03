На Лесобазе пенсионер подрался с толпой молодежи из-за громкой музыки ночью

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Пожилому мужчине не понравилось то, что молодые люди нарушали часы тишины в ночное время суток и вышел на разборки с меломанами.
«Поздно ночью толпа мужиков слушала очень громко музыку, дедушку сделал замечание, а они включили музыку ещё громче. После чего завязалась драка», — сообщили в социальных сетях очевидцы.
В ходе потасовки молодые люди оскорбляли пожилого человека, толкали и били. В ответ на их действия он ругался, бегал за ними и пытался утихомирить. За всем этим действом наблюдали жильцы ближайших домов — на помощь к пожилому мужчине местные жители вышли лишь спустя какой-то время. К счастью, конфликт завершился почти без кровопролития.
По словам очевидца, дедушка был вооружен ножом и в ходе потасовки задел одного из участников конфликта.
«Бог миловал. Он лишь слегка зацепил мужчину», — сообщил один из свидетелей инцидента.
Сам пенсионер тоже получил травмы — один из мужчин сильно ударил его, в результате чего пожилой мужчина упал на землю.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что мобилизованного жителя Тюмени отправили в колонию на шесть лет за попытку убить топором своего сослуживца. Инцидент произошел 31 января этого года.