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На Лесобазе пенсионер подрался с толпой молодежи из-за громкой музыки ночью

3 июля 2023, 04:30
Фото: 1MI

В Тюмени пенсионер подрался с толпой из-за громкой музыки ночью

В Тюмени на Лесобазе сегодня ночью едва не произошла трагедия. Между молодежью и пенсионером произошла потасовка из-за громкой музыки.
Сюжет
Тюмень
Видео: Подслушано на Лесобазе

Пожилому мужчине не понравилось то, что молодые люди нарушали часы тишины в ночное время суток и вышел на разборки с меломанами.

«Поздно ночью толпа мужиков слушала очень громко музыку, дедушку сделал замечание, а они включили музыку ещё громче. После чего завязалась драка», — сообщили в социальных сетях очевидцы.

В ходе потасовки молодые люди оскорбляли пожилого человека, толкали и били. В ответ на их действия он ругался, бегал за ними и пытался утихомирить. За всем этим действом наблюдали жильцы ближайших домов — на помощь к пожилому мужчине местные жители вышли лишь спустя какой-то время. К счастью, конфликт завершился почти без кровопролития.

По словам очевидца, дедушка был вооружен ножом и в ходе потасовки задел одного из участников конфликта.

«Бог миловал. Он лишь слегка зацепил мужчину», — сообщил один из свидетелей инцидента.

Сам пенсионер тоже получил травмы — один из мужчин сильно ударил его, в результате чего пожилой мужчина упал на землю.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что мобилизованного жителя Тюмени отправили в колонию на шесть лет за попытку убить топором своего сослуживца. Инцидент произошел 31 января этого года.

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