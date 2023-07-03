На Лесобазе пенсионер подрался с толпой молодежи из-за громкой музыки ночью

В ходе потасовки молодые люди оскорбляли пожилого человека, толкали и били. В ответ на их действия он ругался, бегал за ними и пытался утихомирить. За всем этим действом наблюдали жильцы ближайших домов — на помощь к пожилому мужчине местные жители вышли лишь спустя какой-то время. К счастью, конфликт завершился почти без кровопролития.