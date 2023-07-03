Будут пробки? В Тюмени из-за капитального ремонта теплосетей перекроют четыре улицы

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Published Сегодня, 05:31
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С 4 по 11 июля для транспортных средств закроют участок улицы Казачьи Луга в районе дома по Домостроителей, 26/3. Альтернативный маршрут организуют по улицам Вересковая и Лесопарковая.
С 6 июля по 16 июля будет перекрыта автодорога в районе дома №6 по дороге улице Фабричной. Объехать данный участок водители смогут по улице МаксимаГорького, межквартальным проездам.
С 5 июля по 17 августа будет закрыт участок Восточного проезда от дома №138 до дома №140 по 30 лет Победы. Объезд: 30 лет Победы, Моторостроителей.
С 10 июля по 28 августа транспорт не сможет проехать по улице 9 Января на участке от Тимирязева до улицы 2-й Степной переулок. Альтернативный маршрут будет организован по улицам Калинина и Транспортной.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с сегодняшнего дня стартует четвертый этап опрессовочных работ. Без горячей воды останутся более 800 зданий по Республики, Пермякова, 50 лет Октября, Рижской, Энергетиков, Текстильной и т. д.