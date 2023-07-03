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Будут пробки? В Тюмени из-за капитального ремонта теплосетей перекроют четыре улицы

3 июля 2023, 05:31
Фото: 1MI

В Тюмени из-за ремонта теплосетей перекроют четыре улицы

В Тюмени в июле из-за ремонтных работ на тепловых сетях будут перекрыты дороги на четырех улицах.
Сюжет
Тюмень

С 4 по 11 июля для транспортных средств закроют участок улицы Казачьи Луга в районе дома по Домостроителей, 26/3. Альтернативный маршрут организуют по улицам Вересковая и Лесопарковая.

С 6 июля по 16 июля будет перекрыта автодорога в районе дома №6 по дороге улице Фабричной. Объехать данный участок водители смогут по улице МаксимаГорького, межквартальным проездам.

С 5 июля по 17 августа будет закрыт участок Восточного проезда от дома №138 до дома №140 по 30 лет Победы. Объезд: 30 лет Победы, Моторостроителей.

С 10 июля по 28 августа транспорт не сможет проехать по улице 9 Января на участке от Тимирязева до улицы 2-й Степной переулок. Альтернативный маршрут будет организован по улицам Калинина и Транспортной.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с сегодняшнего дня стартует четвертый этап опрессовочных работ. Без горячей воды останутся более 800 зданий по Республики, Пермякова, 50 лет Октября, Рижской, Энергетиков, Текстильной и т. д.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Дороги#Капитальный ремонт#Тюменская область
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