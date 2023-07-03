Тюменская область вошла десятку регионов России с лучшими дорогами

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Лучшие дороги среди российских регионов — в Москве, худшие — в Архангельской области. Об этом свидетельствует рейтинг РИА Новости.
Помимо Москвы, где 97,6% отвечают нормативам, в лидерах — ХМАО, где качественных дорог 86,5%, Краснодарский край — 84,9%, Челябинская область — 83,1% и Ингушетия — 81,7%.
В целом по России 52,6% автомобильных дорог регионального и местного значения отвечают нормативным требованиям.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени власти планируют построить новый путепровод через железную дорогу по улице Ставропольской на участке от Московского тракта до Интернациональной.