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Тюменская область вошла десятку регионов России с лучшими дорогами

3 июля 2023, 04:00
Фото: Уралуправтодор

Тюменская область вошла в топ-10 регионов России с лучшими дорогами

Тюменская область вошла в десятку регионов России с лучшими дорогами. Она заняла 9 место — 72,4% региональных и местных автомобильных дорог в области отвечают установленным нормативам.
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Тюмень
Фото: РИА Новости

Лучшие дороги среди российских регионов — в Москве, худшие — в Архангельской области. Об этом свидетельствует рейтинг РИА Новости.

Помимо Москвы, где 97,6% отвечают нормативам, в лидерах — ХМАО, где качественных дорог 86,5%, Краснодарский край — 84,9%, Челябинская область — 83,1% и Ингушетия — 81,7%.

В целом по России 52,6% автомобильных дорог регионального и местного значения отвечают нормативным требованиям.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени власти планируют построить новый путепровод через железную дорогу по улице Ставропольской на участке от Московского тракта до Интернациональной.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Дороги#Рейтинг#Тюмень#Тюменская область
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