В Тюмени начинается 4 этап опрессовок. У кого отключат горячую воду?

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
Горячая вода будет отключена в строениях по улицам Республики, Гилевская роща, Пермякова, 50 лет Октября, Рижской, Энергетиков, Тексильной, Воровского, Котовского, Пржевальского, Одесская, Севастопольской, Герцена, 8 марта, Орджоникидзе, Немцова, Хохрякова, Советской, Холодильной, Володарского и т. д.
Ранее горячее водоснабжение было отключено из-за опрессовочных работ в домах по улицам Даудельной, Немцова, Осипенко, Немцова, Циолковского, Чукотской, Профсоюзной, 50 лет Октября, Госпаровской, Пароходской и т. д.
Всего в этом году будет проведено семь этапов опрессовочных работ. Седьмой этап опрессовок в Тюмени состоится с 14 августа по 27 августа.