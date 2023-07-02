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В Тюмени начинается 4 этап опрессовок. У кого отключат горячую воду?

2 июля 2023, 06:58
Фото: 1MI

В Тюмени десятки домов останутся без горячей воды

В Тюмени с 3 июля стартует четвертый этап опрессовочных работ. На одиннадцать дней, с 3 по 14 июля, без горячего водоснабжения останутся более 800 зданий.
Сюжет
Тюмень

Горячая вода будет отключена в строениях по улицам Республики, Гилевская роща, Пермякова, 50 лет Октября, Рижской, Энергетиков, Тексильной, Воровского, Котовского, Пржевальского, Одесская, Севастопольской, Герцена, 8 марта, Орджоникидзе, Немцова, Хохрякова, Советской, Холодильной, Володарского и т. д.

Ранее горячее водоснабжение было отключено из-за опрессовочных работ в домах по улицам Даудельной, Немцова, Осипенко, Немцова, Циолковского, Чукотской, Профсоюзной, 50 лет Октября, Госпаровской, Пароходской и т. д.

Всего в этом году будет проведено семь этапов опрессовочных работ. Седьмой этап опрессовок в Тюмени состоится с 14 августа по 27 августа.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Отключение воды#Опрессовки#Тюмень#Тюменская область
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