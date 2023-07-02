Тюменцев зовут на работу на Крайний Север. Платить будут 250 тысяч рублей

Врачу медпункта вахтового поселка с опытом работы от 3 лет обещают платить ежемесячно до 170 тысяч рублей за работу на месторождениях в ЯНАО на трехмесячной вахте. В обязанности будет входить оказание плановой и экстренной медицинской помощи, проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, контроль санитарного состояния на объектах.