Тюменцев зовут на работу на Крайний Север. Платить будут 250 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
По данным аналитиков Зарплаты.ру, больше всего обещают платить торговому представителю по продажам дорожно-строительной техники — 250 тысяч рублей. Трудовой стаж не требуется, ну нужен опыт работы в прямых продажах, знание рынка дорожно-строительной техники, опыт ведения переговоров на уровне первых лиц компании. Также желателен опыт продаж автокранов.
Водителю бензовоза со стажем не менее 3-6 лет обещают ежемесячную заработную плату от 200 тысяч рублей. В вакансии отмечено, что график работы сменный — 15/15,30/30. Будущем сотруднику предстоит заниматься перевозкой нефтепродуктов по Свердловской, Тюменской, Омской, Новосибирской, Курганской, Челябинской, Иркутской областям, а также ХМАО и ЯНАО.
На зарплату 200 тысяч рублей приглашают геодезиста полевой группы. От кандидата требуется высшее профильное образование, стаж работы от 1 года, опыт работы в инженерных изысканиях и умение работать с геодезическим оборудованием.
Врачу медпункта вахтового поселка с опытом работы от 3 лет обещают платить ежемесячно до 170 тысяч рублей за работу на месторождениях в ЯНАО на трехмесячной вахте. В обязанности будет входить оказание плановой и экстренной медицинской помощи, проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, контроль санитарного состояния на объектах.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский аквапарк «ЛетоЛето» открыл вакансию директора по маркетингу. Будущему сотруднику будут платить не менее 200 тысяч рублей ежемесячно.